Предложение Украины о прекращении огня на 30 дней в силе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 мая, заявил, что Россия сегодня в очередной раз нанесла удары по нашей территории. В то же время страна-агрессор не принимает предложение о прекращении огня.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении.

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Удары по Украине

Зеленский отметил, что сегодня фактически весь день в нашей стране воздушные тревоги. В частности, ночью снова был удар российских баллистических ракет и более 140 дронов. Было громко в Киеве и в других города, к сожалению есть погибшие и раненые.

"Весь день продолжается разбор завалов в Харькове, Сумах, также столице. Я благодарен всем людям, которые ежедневно спасают и помогают. Каждая мобильная огневая группа, каждое подразделение ПВО и боевая авиация — я благодарю вас за результативные дежурства", — сказал он.

По словам президента, еженедельно продолжается работа с партнерами, чтобы украинское небо было защищено. Сейчас обсуждается не только получение новых систем ПВО и ракет к ним, но и возможность локализовать производство необходимых систем и ракет. Он подчеркнул, что это одно из стратегических решений, которые нужны.

Предложение о прекращении огня

"Совершенно справедливо, что российское небо сегодня зеркально тоже неспокойно. Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии", — отметил Зеленский.

Однако мир не видит ответа именно от России, кроме новых ударов по Украине — это четко демонстрирует, кто является инициатором войны. Украинский лидер подчеркнул, что Россия должна закончить свою агрессию и ей придется это сделать, вопрос только времени.

Президент добавил, что санкции против России за эту войну будут увеличиваться, а также будет работать правосудие мира.

Ситуация на фронте

Кроме того, Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского относительно активных действий на территории Курской и Белгородской областей.

"Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье. Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров. Спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине", — подытожил он.

Напомним, новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на ФРГ в борьбе с агрессией России.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "чрезмерными" требования России для прекращения огня.