Пропозиція України про припинення вогню на 30 днів в силі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 травня, заявив, що Росія сьогодні вчергове завдала ударів по нашій території. Водночас країна-агресор не приймає пропозицію про припинення вогню.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.

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Удари по Україні

Зеленський зазначив, що сьогодні фактично весь день в нашій країні повітряні тривоги. Зокрема, вночі знову був удар російських балістичних ракет та понад 140 дронів. Було гучно в Києві та в інших міста, на жаль є загиблі та поранені.

"Весь день триває розбір завалів у Харкові, Сумах, також столиці. Я вдячний усім людям, які щодня рятують й допомагають. Кожна мобільна вогнева група, кожен підрозділ ППО та бойова авіація — я дякую вам за результативні чергування", — сказав він.

За словами президента, щотижня триває робота з партнерами, аби українське небо було захищене. Наразі обговорюється не лише отримання нових систем ППО й ракет до них, а й змога локалізувати виробництво необхідних систем та ракет. Він наголосив, що це одне зі стратегічних рішень, які потрібні.

Пропозиція щодо припинення вогню

"Абсолютно справедливо, що російське небо сьогодні дзеркально теж неспокійне. Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі — ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії", — зауважив Зеленський.

Однак світ не бачить відповіді саме від Росії, окрім нових ударів по Україні — це чітко демонструє, хто є ініціатором війни. Український лідер підкреслив, що Росія має закінчити свою агресію і їй доведеться це зробити, питання лише часу.

Президент долав, що санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, а також буде працювати правосуддя світу.

Ситуація на фронті

Крім того, Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо активних дій на території Курської та Бєлгородської областей.

"Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може й надалі розраховувати на ФРН у боротьбі з агресією Росії.

Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "надмірними" вимоги Росії для припинення вогню.