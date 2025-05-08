Украина готова к переговорам, но только после прекращения огня, заявил Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Украина готова к переговорам, но только после полноценного прекращения огня. Кроме того, украинское государство не торгует своей независимостью.

Об этом в интервью Zeit Online заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Что сказал Ермак о переговорах

По его словам, переговоры после прекращения огня поддерживает не только Украина, но и США вместе с Европой. В то же время подчеркнул, что если бы все зависело б от Украины, то война уже б давно закончилось, однако реальность другая и Россия не проявляет к этому готовности.

"Только когда будет такое прекращение огня, мы сможем начать мирные переговоры. Соединенные Штаты и наши европейские друзья разделяют это убеждение. Только Россия не проявляет готовности сделать это. Я не могу сказать, насколько вероятно, что это произойдет. Это всего лишь личная мысль, а вас интересует реальность. Реальность зависит от другой стороны", — заявил Ермак.

Глава ОП добавил, что вернуть потерянные территории военным путем сложно. Однако страна никогда не будет признавать оккупированные земли. Он еще раз подчеркнул, что как только будет прекращения огня, Украина готова все обсудить.

"Украина никогда не может признать оккупированные территории. Так гласит наша конституция. Но мы понимаем, что вернуть наши территории военным путем трудно. Как только мы достигнем прекращения огня и захотим положить конец этой войне, нам придется решить, как мы хотим с этим справиться. Мы готовы все обсудить на переговорах. Необходимо только, чтобы эти переговоры состоялись", — резюмировал руководитель Офиса президента.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня в силу вступило так называемое трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Поначалу в Украине не было тревог, однако ближе к 3 часам ночи Воздушные силы ВСУ фиксировали активность вражеской авиации, а также пуски управляемых авиабомб на Сумскую область. Тревога в регионе до сих пор продолжается.

Также мы писали, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины о 30-дневном прекращении огня остается в силе.