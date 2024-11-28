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Минреинтеграции передало деньги учреждениям, приютившим ВПО

28 ноября 2024 10:31
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Минреинтеграции направило 30,5 миллионов гривен заведениям, приютившим ВПО
Вынуждены перемещенные лица. Фото: Суспільне Полтава
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупации территорий направило в областные бюджеты 30,5 миллионов гривен на компенсации заведениям за размещение вынужденно перемещенных лиц. Более половины было направлено на компенсацию за потребленные коммунальные услуги.

Об этом сообщили в Минреинтеграции в четверг, 28 ноября.

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Сообщается, что, прежде всего, речь идет о коммунальных учреждениях, государственных учреждениях образования, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениях общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.

"В частности, средства в сумме почти 16,4 миллиона гривен были направлены для предоставления компенсаций за потребленные коммунальные услуги заведениям, которые безвозмездно размещали внутри перемещенных лиц в июле текущего года", — говорится в сообщении.

Также более 14,1 миллиона гривен было направлено министерством в областные бюджеты и бюджет города Киева для покрытия дополнительных расходов таким учреждениям за период с марта 2022 по июнь 2024 года.

Следует отметить, что эти средства Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета. Согласно соответствующим распоряжениям КМУ Минреинтеграции направило их местным бюджетам для выплат компенсаций учреждениям, приютившим внутренних переселенцев.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук отрицала заявления нардепов о тысячах переворачивающихся на ВТО переселенцев.

Ранее эксзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинцы массово возвращаются на ВТО.

деньги Украина беженцы ВПЛ помощь

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