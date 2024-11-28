Мінреінтеграції направило 30,5 мільйонів гривень закладам, які дали притулок ВПО

Вимушено переміщені особи. Фото: Суспільне Полтава

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованиї територій спрямувало до обласних бюджетів 30,5 мільйонів гривень на компенсації закладам за розміщення вимушено переміщених осіб. Більше половини було спрямовано на компенсацію за спожиті комунальні послуги.

Про це повідомили у Мінреінтеграції у четвер, 28 листопада.

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Повідомляється, що передусім йдеться про комунальні заклади, державні заклади освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і заклади спільної власності територіальних громад області та району, які перебувають в управлінні обласних і районних рад.

"Зокрема, кошти у сумі майже 16,4 мільйона гривень були направлені для надання компенсацій за спожиті комунальні послуги закладам, які безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб у липні поточного року", — говориться у повідомленні.

Також понад 14,1 мільйона гривень було спрямовано міністерством до обласних бюджетів і бюджету міста Києва для покриття додаткових витрат таким закладам за період із березня 2022 року по червень 2024 року.

Варто зазначити, що ці кошти Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету. Згідно з відповідними розпорядженнями КМУ Мінреінтеграції спрямувало їх місцевим бюджетам для виплат компенсацій закладам, які прихистили внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заперечила заяви нардепів про тисячі переселенців, що перевертаються на ТОТ.

Раніше ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що українці масово повертаються на ТОТ.