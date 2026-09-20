США и ЕС помогают укрепить ПВО Украины

Минобороны Украины: США и ЕС помогают закрыть украинское небо
Соединенные Штаты Америки и Европейский союз прилагают усилия, чтобы помочь закрыть воздушное пространство Украины от атак России. В частности, США одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем противовоздушной обороны, а ЕС уже перечислил средства на закупку американского вооружения, включая ПВО.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Как США и ЕС помогают закрыть украинское небо
Отметим, что в ночь на 19 сентября стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств для модернизации систем ПВО на ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов. Этот пакет включает:
- ракеты S-300 Clone;
- ракеты GAM-67;
- ракеты с лазерным наведением для ПВО увеличенной дальности;
- пусковые установки и комплекты для их модификации;
- радары RPS 202 для противодействия дронам;
- запасные части и расходные материалы;
- программное обеспечение и техническая документация;
- транспортную, инженерную, техническую и логистическую поддержку.
"Финансирование сделки планируется за счет взносов одной из европейских стран и средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF)", — отметили в Минобороны в Telegram.
Кроме того, помимо одобренных США 2,68 млрд долларов, Украина получила согласие от Евросоюза на закупку критически важного американского вооружения, включая ПВО, на сумму 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.
В Минобороны подчеркнули, что непрерывность финансирования приоритетных закупок Украины позволяет своевременно обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением.
"В преддверии сложной зимы поддержка партнеров укрепит Украину, ее возможности противостоять ракетному террору и укрепит противовоздушную оборону. Благодарим правительство США и партнеров из ЕС за поддержку Украины в борьбе за независимость", — резюмировали в украинском Министерстве обороны.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно народный депутат Роман Костенко заявил, что Украина еще не скоро обзаведется собственной противобаллистической обороной. По его словам, страна ещё некоторое время будет зависеть от партнёров в вопросах перехвата ракет.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, две украинские компании успешно провели боевые испытания перехватчиков для борьбы с реактивными "шахедами". По его словам, во время испытаний удалось уничтожить вражескую цель.