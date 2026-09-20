США и ЕС помогают укрепить ПВО Украины

ПВО Patriot. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз прилагают усилия, чтобы помочь закрыть воздушное пространство Украины от атак России. В частности, США одобрили возможную продажу Украине средств для модернизации систем противовоздушной обороны, а ЕС уже перечислил средства на закупку американского вооружения, включая ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

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Как США и ЕС помогают закрыть украинское небо

Отметим, что в ночь на 19 сентября стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств для модернизации систем ПВО на ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов. Этот пакет включает:

ракеты S-300 Clone;

ракеты GAM-67;

ракеты с лазерным наведением для ПВО увеличенной дальности;

пусковые установки и комплекты для их модификации;

радары RPS 202 для противодействия дронам;

запасные части и расходные материалы;

программное обеспечение и техническая документация;

транспортную, инженерную, техническую и логистическую поддержку.

"Финансирование сделки планируется за счет взносов одной из европейских стран и средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF)", — отметили в Минобороны в Telegram.

Кроме того, помимо одобренных США 2,68 млрд долларов, Украина получила согласие от Евросоюза на закупку критически важного американского вооружения, включая ПВО, на сумму 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

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В Минобороны подчеркнули, что непрерывность финансирования приоритетных закупок Украины позволяет своевременно обеспечивать Силы обороны необходимым вооружением.

"В преддверии сложной зимы поддержка партнеров укрепит Украину, ее возможности противостоять ракетному террору и укрепит противовоздушную оборону. Благодарим правительство США и партнеров из ЕС за поддержку Украины в борьбе за независимость", — резюмировали в украинском Министерстве обороны.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно народный депутат Роман Костенко заявил, что Украина еще не скоро обзаведется собственной противобаллистической обороной. По его словам, страна ещё некоторое время будет зависеть от партнёров в вопросах перехвата ракет.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, две украинские компании успешно провели боевые испытания перехватчиков для борьбы с реактивными "шахедами". По его словам, во время испытаний удалось уничтожить вражескую цель.