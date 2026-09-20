США та ЄС допомагають посилити ППО України

ППО Patriot. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки та Європейський союз вкладаються у те, що допомогти закрити небо України від атак Росії. Зокрема, США схвалили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем протиповітряної оборони, а ЄС вже передав кошти на закупівлю американського озброєння, включаючи ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Як США та ЄС допомагають закрити українське небо

Зауважимо, що в ніч проти 19 вересня стало відомо, що Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні засобів для модернізації систем ППО на орієнтовну суму 2,68 млрд доларів. Цей пакет включає:

ракети S-300 Clone;

ракети GAM-67;

ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;

пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;

радари RPS 202 для протидії дронам;

запасні частини та витратні матеріали;

програмне забезпечення й технічна документація;

транспортну, інженерну, технічну та логістичну підтримку.

"Фінансування угоди планується за рахунок внесків однієї з європейських країн і коштів американської програми "Зовнішнє військове фінансування" (FMF)", — зазначили у Міноборони в Telegram.

Також крім схвалених США 2,68 млрд доларів Україна отримала погодження від Євросоюзу на закупівлю критичного американського озброєння, включаючи ППО, на суму 3 млрд євро у межах Ukraine Support Loan.

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У Міноборони наголосили , що безперервність фінансування пріоритетних закупівель України дозволяє своєчасно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням.

"Напередодні складної зими, підтримка партнерів посилить Україну, її можливості протистояти ракетному терору та зміцнить протиповітряну оборону. Дякуємо уряду США та партнерам ЄС за підтримку України в боротьбі за незалежність", — резюмували в українському Міністерстві оборони.

Пост Міноборони. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно нардеп Роман Костенко заявив, що Україна ще не скоро буде мати власну протибалістичну оборону. За його словами, країна ще певний час залежатиме від партнерів щодо перехоплення ракет.

Також ми писали, що за словами Президента України Володимира Зеленського, дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів для боротьби з реактивними "шахедами". За його словами, під час випробувань вдалося знищити ворожу ціль.