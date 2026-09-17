Костенко заявив, що Україна ще не скоро матиме протибалістичну оборону

Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко під час 22-ї щорічної зустрічі YES у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука, розповів, як Україна планує протидіяти балістичним ракетам найближчої зими. Він зазначив, що країна ще певний час залежатиме від партнерів щодо їх перехоплення, а паралельно має працювати над ураженням російських засобів запуску.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна шукатиме російські пускові майданчики

Костенко пояснив, що одним із варіантів є пошук місць, звідки запускають російські балістичні ракети. Українські засоби можуть знищувати такі позиції або не давати носіям ракет наближатися на достатню для запуску відстань до кордону.

Нардеп назвав це способом компенсувати відсутність власних протибалістичних ракет.

Що змінить поява протибалістичної системи

Костенко зазначив, що ефективнішим захист стане після появи комплексу перехоплення та можливості одночасно впливати на російські стартові позиції.

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"А коли буде комплекс і якась частина протибалістичних ракет і засоби щодо знищення їх стартових позицій, це стане набагато краще", — сказав він.

Україна розвиває власну балістику

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна розраховує досягти необхідних результатів у розвитку власної балістики вже у 2026–2027 роках. Для цього триває робота над відповідними програмами та антибалістичною системою FREYJA.

Також Новини.LIVE писали, що Україна зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для Patriot та F-16 на тлі нарощування виробництва зброї у РФ, яка щомісяця випускає 3000 реактивних БпЛА та сотню балістичних ракет. Наразі можливою альтернативою американській зброї можуть стануть європейські комплекси SAMP/T та розробка новітньої системи ПРО в рамках проєкту Freyja.