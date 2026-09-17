Костенко заявил, что Украина ещё не скоро обзаведётся противоракетной обороной

Роман Костенко. Фото: Костенко/Facebook

Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в ходе 22-й ежегодной встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, рассказал, как Украина планирует противодействовать баллистическим ракетам этой зимой. Он отметил, что страна ещё некоторое время будет зависеть от партнеров в вопросе их перехвата, а параллельно должна работать над поражением российских средств запуска.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Украина будет искать российские пусковые площадки

Костенко пояснил, что одним из вариантов является поиск мест, откуда запускают российские баллистические ракеты. Украинские средства могут уничтожать такие позиции или не давать ракетным носителям приближаться на расстояние, достаточное для запуска, к границе.

Нардеп назвал это способом компенсировать отсутствие собственных противобаллистических ракет.

Что изменит появление противобаллистической системы

Костенко отметил, что защита станет более эффективной после появления комплекса перехвата и возможности одновременно воздействовать на российские стартовые позиции.

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"А когда появится комплекс и некоторая часть противобаллистических ракет, а также средства по уничтожению их стартовых позиций, ситуация станет намного лучше", — сказал он.

Украина развивает собственную баллистику

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина рассчитывает достичь необходимых результатов в развитии собственной баллистики уже в 2026–2027 годах. Для этого продолжается работа над соответствующими программами и противоракетной системой FREYJA.

Также Новини.LIVE писали, что Украина столкнулась с критическим дефицитом ракет для Patriot и F-16 на фоне наращивания производства оружия в РФ, которая ежемесячно выпускает 3000 реактивных БПЛА и сотню баллистических ракет. На данный момент возможной альтернативой американскому оружию могут стать европейские комплексы SAMP/T и разработка новейшей системы ПРО в рамках проекта Freyja.