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Главная Новости дня Зеленский: результаты по украинской баллистике будут готовы в 2026–2027 годах

Зеленский: результаты по украинской баллистике будут готовы в 2026–2027 годах

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Дата публикации 6 августа 2026 15:45
Зеленский назвал сроки получения результатов по украинской баллистике
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам баллистики 6 августа 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Украина рассчитывает достичь необходимых результатов в развитии собственной баллистики уже в 2026–2027 годах. Для этого продолжается работа над соответствующими программами и противоракетной системой FREYJA. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе специального совещания были определены дальнейшие шаги по ускорению реализации этих проектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 6 августа.

Зеленский анонсировал результаты по украинской баллистике

Сегодня, 6 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросам подготовки украинской баллистики и ходу выполнения задач в рамках антибаллистической программы FREYJA. В ходе встречи привлеченные структуры доложили о существующих потребностях, ходе выполнения задач и уже реализованных этапах программ. Также был определен график работ, ответственные лица и составляющие программ, требующие ускорения.

По словам главы государства, к этой работе привлечены Совет национальной безопасности и обороны Украины, премьер-министр Украины, Министерство обороны, Служба внешней разведки, командование Воздушных сил ВСУ, команда Brave1 и наиболее технологичные команды украинской оборонной промышленности.

Президент подчеркнул, что создание собственной баллистики и новой антибаллистической системы — это задача, которую удалось выполнить лишь абсолютному меньшинству стран мира. В то же время, по его словам, Украина уже располагает соответствующей научной базой, необходимыми компетенциями, а также производителями оружия, которые вышли на нужный уровень.

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"Разработать собственную баллистику и создать новую антибаллистическую систему — это задача, которую удалось выполнить лишь абсолютному меньшинству стран мира. Украина обладает этой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что на необходимый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет нужных результатов", — отметил украинский лидер.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено ключевым вызовам для реализации программ. В частности, речь шла о доступе к критически важным компонентам, дополнительных шагах в технологическом сотрудничестве с партнерами и локализации производства.

Подводя итоги совещания, глава государства поблагодарил всех, кто работает над выполнением оборонных программ Украины и своевременно выполняет взятые на себя обязательства. Также он выразил благодарность международным партнерам, которые уже присоединились к ключевым оборонным программам, подчеркнул важность развития антибаллистической программы FREYJA и призвал другие государства присоединяться к Антибаллистической коалиции.

"На совещании мы обсудили ключевые вызовы, а именно — доступ к критически важным компонентам, а также дополнительные шаги в области технологического сотрудничества с партнерами и локализацию производства. Благодарю всех, кто задействован в этом процессе и своевременно выполняет все обещанное. Благодарен также и нашим партнерам, которые помогают и которые сами присоединились к нашим основным оборонным программам. FREYJA развивается, и это важно. Европе нужна общая для всех нас и действительно масштабная возможность эффективно защищаться от любых баллистических угроз. Мы поддерживаем и ожидаем присоединения к Антибаллистической коалиции еще нескольких наших стран-партнеров, способных внести свой вклад", — сообщил Зеленский.

Кроме того, в ходе совещания отдельно обсудили работу с международными партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3. Президент отметил, что ожидает от Министерства иностранных дел и Министерства обороны результатов в коммуникации с партнерами, о которых уже неоднократно договаривались.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что после очередной массированной атаки РФ 5 августа 2026 года президент Владимир Зеленский активизировал переговоры с партнерами об ускорении поставок ракет-перехватчиков для украинской ПВО. Этот вопрос он обсудил с министром обороны Великобритании и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, подчеркнув необходимость скорейших политических решений.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский заявил, что в первом полугодии 2026 года поставки ракет для украинской ПВО сократились в три раза по сравнению с 2025 годом. По его словам, у партнеров есть необходимые ракеты, однако требуются политические решения для их передачи Украине и ускорения локализации производства.

Владимир Зеленский ПВО баллистические ракеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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