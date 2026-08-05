Зеленский призвал партнеров ускорить поставки ракет-перехватчиков для Украины

Владимир Зеленский и Уэс Стритинг. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа заявил, что после очередной массированной российской атаки Украина максимально активизировала работу с международными партнерами. Страна стремится ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщается на сайте ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

По словам главы государства, этот вопрос он обсудил во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом, который прибыл в Киев после российского удара.

Украинская и британская делегации. Фото: X/Владимир Зеленский

Зеленский проинформировал британского чиновника о последствиях атаки и подчеркнул, что Россия стремится значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме.

Владимир Зеленский и Уэс Стритинг. Фото: ОП

Президент сообщил, что стороны обсудили усиление защиты украинских городов от баллистических угроз, возможности совместного производства отдельных видов вооружения, а также санкции против российских предприятий, производящих баллистические ракеты.

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Отдельно Зеленский рассказал о беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они скоординировали дальнейшую работу с государствами, которые располагают необходимыми ракетами-перехватчиками и могут помочь Украине.

"Обсуждаю с союзниками, как мы можем продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны, которые ей крайне необходимы", — подчеркнул Рютте.

Пост Рютте. Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что сейчас важно устранить бюрократические препятствия и как можно быстрее принять политические решения о передаче Украине необходимого вооружения.

Также после российского удара с Зеленским пообщался президент Финляндии Александр Стубб. Он заверил в неизменной поддержке Украины, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления украинской системы ПВО и отметил, что Киев по-прежнему демонстрирует готовность к прекращению огня и мирным переговорам, в то время как Россия продолжает агрессию.

Пост Стубба. Фото: скриншот

Владимир Зеленский подтвердил, что провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которого стороны обсудили усиление защиты Украины от российских баллистических атак. По словам главы государства, основное внимание было уделено возможностям поставки ракет в системы противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул, что они нужны Украине каждый день для защиты людей от российских ударов.

"Если сейчас каждая из стран-партнеров нам поможет, это спасет много жизней", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский и Стубб обсудили дипломатические усилия, направленные на принуждение России к миру. Президент Украины подчеркнул, что только достаточная поддержка Украины и усиление давления на РФ могут приблизить прекращение войны.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел совещание с участием военного командования, руководства Министерства обороны, спецслужб и представителей Офиса Президента. В ходе заседания участники обсудили текущую ситуацию на фронте, а также согласовали новые далекобойные меры для усиления давления на Россию.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский подвел итоги работы беспилотной авиации Сил обороны за прошлый месяц. По его словам, благодаря ударам украинских дронов было поражено 30 272 российских военнослужащих.