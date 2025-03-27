Минюст анонсировал трансформацию системы киберзащиты и новые законы

Минюст готовит законопроекты для одоления последствий кибератаки
Правительство в ближайшее время получит от Министерства юстиции Украины пакет законодательных инициатив для устранения последствий масштабной кибератаки, которая произошла в декабре прошлого года. Один из приоритетных блоков изменений — это обеспечение прав граждан, в частности в условиях цифровой трансформации государства.
Об этом заявила министр юстиции Ольга Стефанишина во время общения с журналистами.
Минюст будет усиливать защиту данных государства и граждан
По ее словам, после атаки были сделаны серьезные выводы, и Минюст четко понимает, в каких направлениях необходимо усилить защиту. Она также сообщила, что уже сейчас парламент рассматривает ключевой законопроект, который должен обеспечить системный подход к киберзащите, гарантировать безопасность персональных данных граждан и регламентировать, как именно эти процессы должны быть реализованы.
"На сегодня также, вы знаете, что Украина ведет переговоры о членстве в Европейском союзе. И Министерство юстиции непосредственно нуждается в трансформации в части открытия ведения бизнеса доступа к информации. Эти изменения также будут представлены Министерством юстиции. Уже сегодня парламент рассматривает ключевой законопроект, который обеспечит системный подход к киберзащите, безопасности, безопасности данных граждан и также информации о том, как мы это обеспечим. Надеюсь, парламент примет этот закон во втором чтении", — рассказала Ольга Стефанишина.
Она также отметила, что Министерство юстиции постоянно находится в состоянии внутренней трансформации, цель которой — не только повысить эффективность ведомства, но и усилить его связь с гражданами.
"В Министерстве юстиции происходят постоянно структурные изменения, направленные на то, чтобы улучшить работу самого Министерства юстиции, его связи с гражданами, а также его функциональность", — добавила министр.
Напомним, несколько дней назад Россия осуществила мощную хакерскую атаку на сервисы Укрзализныци, что сделало невозможным продажу билетов через онлайн-ресурсы.
Сейчас работу сервисов восстановили, а глава Госспецсвязи объяснил, почему защититься от хакеров полностью невозможно.
Добавим, что в декабре 2024 года Минюст оказался под мощной хакерской атакой. Работу реестров удалось восстановить только в январе.
Читайте Новини.LIVE!