Реєстри Мін'юсту відновлюють свою роботу після російської кібератаки

Державний реєстр у Дії. Фото: NGL.media

В Україні поновлено роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства Юстиції. Їх функціонування, порушене після російської кібератаки, наразі повністю відновлене.

Про це повідомили у Мін'юсті у понеділок, 20 січня.

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Зокрема, почали знову функціонувати наступні реєстрі:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Варто зазначити, що наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це триватиме протягом періоду актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Окрім того, у найближчий час на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до онлайн послуг, пов'язаних з зазначеними реєстрами.

Нагадаємо, що минулого року, 19 грудня, внаслідок кібератаки російських хакерів призупинено роботу Єдині і Державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Внаслідок атаки було зупинено роботу щонайменше трьох основних реєстрів, які є критично важливими для громадян та бізнесу.