Стефанішина відповіла, коли запрацюють реєстри після російської кібератаки

Міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Реєстри Міністерства юстиції, які постраждали внаслідок російської кібератаки, відновлять свою роботу в понеділок, 20 січня. Наразі створюється команда, яка працюватиме цілодобового, оскільки загроза повторних атак залишається.

Про це повідомила міністерка юстиції, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на зустрічі з журналістами, передає LIGA.net.

Читайте також:

Коли запрацюють реєстри Мін'юсту

Посадовиця зазначила, що зараз у відомстві працюють над створенням механізмів кіберзахисту реєстрів.

"Формуємо команду, яка буде відстежувати ситуацію 24/7, оскільки така атака може відбутись у будь-який момент", — наголосила Стефанішина.

Міністерка додала, що частину цієї системи розмістять на теренах країн Євросоюзу, зокрема йдеться про бази даних, кіберзахист і фізичний захист.

Кібератака на держреєстри — що відомо

Нагадаємо, що торік 19 грудня через кібератаку російських хакерів призупинили роботу Єдині і Державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Відомо, що це наймасштабніша зовнішня кібератака за останній час.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки було зупинено роботу щонайменше трьох основних реєстрів, які мають критичне значення для громадян та бізнесу.

Водночас у Мін'юсті наголосили, що росіяни не досягли кінцевої мети — втрата персональних даних не відбулась.

Додамо, що Голова підкомітету ВР з питань кібербезпеки Олександр Федієнко пояснив, що ймовірною причиною кібератаки РФ може бути як фішинг, так і підкуп працівників. За його словами, ця атака була добре спланована.