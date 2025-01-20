Реестры Минюста восстанавливают свою работу после российской кибератаки

Минюст возобновил работу госреестров после кибератаки
В Украине восстановлена работа Единых и Государственных реестров Министерства Юстиции. Их функционирование, нарушенное после российской кибератаки, сейчас полностью восстановлено.
Об этом сообщили в Мин'юсте в понедельник, 20 января.
Реестры Мин'юста возобновили свою работу
В частности, начали вновь функционировать следующие реестры:
- Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Электронный реестр апостилей;
- Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
- Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".
Стоит отметить, что сейчас ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество. Это продлится в течение периода актуализации данных об обременении государственными и частными исполнителями.
Вместе с этим, восстанавливается ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, которые используют обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ГМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими.
Кроме того, в ближайшее время на портале и в приложении "Дія" будет восстановлен доступ к онлайн услугам, связанным с указанными реестрами.
Напомним, что в прошлом году, 19 декабря, в результате кибератаки российских хакеров приостановлена работа Единого и Государственного реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.
В результате атаки была остановлена работа по меньшей мере трех основных реестров, которые являются критически важными для граждан и бизнеса.
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