Мін’юст анонсував трансформацію системи кіберзахисту і нові закони

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уряд найближчим часом отримає від Міністерства юстиції України пакет законодавчих ініціатив для усунення наслідків масштабної кібератаки, яка відбулася в грудні минулого року. Один із пріоритетних блоків змін — це гарантування прав громадян, зокрема в умовах цифрової трансформації держави.

Про це заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час спілкування із журналістами.

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За її словами, після атаки було зроблено серйозні висновки, і Мін’юст чітко розуміє, в яких напрямках необхідно посилити захист. Вона також повідомила, що вже нині парламент розглядає ключовий законопроєкт, який має забезпечити системний підхід до кіберзахисту, гарантувати безпеку персональних даних громадян і регламентувати, як саме ці процеси мають бути реалізовані.

"На сьогодні так само, ви знаєте, що Україна веде перемовини щодо членства в Європейському союзі. І Міністерство юстиції безпосередньо потребує трансформації в частині відкриття ведення бізнесів доступу до інформації. Ці зміни також будуть представлені Міністерством юстиції. Вже сьогодні парламент розглядає ключовий законопроєкт, який забезпечить системний підхід до кіберзахисту, до безпеки, до безпеки даних громадян і також інформації про те, як ми це забезпечимо. Сподіваюсь, парламент ухвалить цей закон в другому читанні", — розповіла Ольга Стефанішина.

Вона також наголосила, що Міністерство юстиції постійно перебуває у стані внутрішньої трансформації, що має на меті не лише підвищити ефективність відомства, а й посилити його зв’язок із громадянами.

"В Міністерстві юстиції відбуваються постійно структурні зміни, які спрямовані на те, щоб покращити роботу самого Міністерства юстиції, його зв’язку з громадянами, а також його функціональність", — додала міністерка.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія здійснила потужну хакерську атаку на сервіси Укрзалізниці, що унеможливило продаж квитків через онлайн ресурси.

Наразі роботу сервісів відновили, а голова Держспецзв'язку пояснив, чому захиститися від хакерів повністю неможливо.

Додамо, що у грудні 2024 року реєстри Мін'юсту опинилися під потужною хакерською атакою. Роботу реєстрів вдалося відновити лише в січні.