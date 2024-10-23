Теракт в Турции 23 октября — реакция главы МИД Украины Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования из-за теракта в Турции. Он заявил, что терроризму нет оправдания.

Об этом глава МИД сообщил на своей странице в соцсети Х в среду, 23 октября.

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Сибига заявил о поддержке и солидарности с "нашими турецкими друзьями" и выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.

"Шокирован и глубоко расстроен ужасным террористическим актом в Анкаре. Еще вчера имел честь посетить эту прекрасную страну, а сегодня произошла такая трагедия", — заявил министр.

Ранее мы писали, что в провинции Анкара, Турция, произошло террористическое нападение на компанию Turkish Aerospace Industries. Атака была совершена тремя террористами, среди которых была женщина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 21 октября, провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди тем разговора была поддержка территориальной целостности Украины.