Теракт в Туреччині 23 жовтня — реакція голови МЗС України Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття через теракт в Туреччині. Він заявив, що тероризму немає виправдання.

Про це голова МЗС повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х у середу, 23 жовтня.

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Сибіга заявив про підтримку та солідарність з "нашими турецькими друзями" і висловив співчуття тим, хто постраждав внаслідок нападу.

"Шокований і глибоко засмучений жахливим терористичним актом в Анкарі. Ще вчора мав честь відвідати цю прекрасну країну, а сьогодні сталася така трагедія", — заявив міністр.

Раніше ми писали, що у провінції Анкара, Туреччина, стався терористичний напад на компанію Turkish Aerospace Industries. Атака була скоєна трьома терористами, серед яких була і жінка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 21 жовтня, провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Серед тем розмови була підтримка територіальної цілісності України.