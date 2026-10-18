Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто. Фото: facebook.com/guidocrosettoofficial

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто раскритиковал возможное ограничение доступа Украины к американским спутниковым системам и разведывательным данным. По его мнению, ослабление украинной обороны лишь убедит Владимира Путина в том, что он может победить, и даст России повод продолжать войну. Кроцетто также объяснил, почему не считает разгром России реалистичным представлением об украинской победе.

Об этом Кроцетто заявил в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

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Кроцетто объяснил, что считает победой Украины

Министр обороны Италии заявил, что главной задачей должно быть сохранение Украины и завершение войны. Он пояснил, что разговоры о победе часто воспринимаются как стремление полностью разгромить Россию или даже войти в Москву с украинским флагом.

"Моя цель — помочь Украине выжить и положить конец войне", — сказал Крозетто.

По его словам, победа для Украины означает, что Россия прекратит бомбардировки и покинет украинскую территорию, а украинцы снова смогут свободно жить и строить свое будущее.

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"Это была бы победа мира, победа справедливости, победа международного права, а не только Украины", — подчеркнул министр.

Почему Крозетто выступил против ограничения помощи со стороны США

Отдельно Кроцетто раскритиковал возможное ограничение доступа Украины к спутниковым системам и разведывательным данным, которые помогают ей защищаться от российских атак.

"Это полная ошибка, большая ошибка. Это означает лишить страну всех возможностей защищаться. Так поступать нельзя. В этом нет никакого смысла, и это не способствует миру", — заявил глава Минобороны Италии.

Кроцетто также объяснил, почему ослабление украинной обороны, по его мнению, не приблизит окончание войны.

"Мир наступит, когда Путин убедится, что ситуация зашла в тупик и он больше не может продвигаться вперёд. Если он увидит слабость со стороны Украины, а США лишат Украину ресурсов, это создаст такую слабость. Тогда он решит, что может победить, и продолжит войну", — пояснил министр.

Италия продолжит оказывать военную помощь Украине

"Поддержка будет продолжаться, пока это правительство находится у власти, а что будет дальше — посмотрим", — отметил он.

В то же время министр признал, что с приближением выборов получать одобрение итальянского парламента на дальнейшие поставки будет сложнее.

"Очень сложно объяснить гражданину, которому трудно оплачивать топливо, что сейчас мы не можем идти на уступки России. Но это единственный способ защитить будущее именно этого гражданина, который сейчас жалуется", — сказал он.

Кроцетто заявил о постоянных гибридных атаках

Глава Минобороны Италии также обратил внимание на кибератаки и дезинформацию, которые, по его словам, стали постоянной угрозой для европейских стран.

Он заявил, что атаки направлены, в частности, на государственную и оборонную инфраструктуру, а дезинформационные кампании призваны влиять на общественное мнение и ослаблять критическое отношение к действиям России.

"Кибератак сотни каждый день. Мы боремся с ними и останавливаем их ежедневно. Они уже даже не становятся новостью", — отметил министр.

По его мнению, Европа слишком пассивно реагирует на такие угрозы. Крозетто подчеркнул, что одних лишь оборонительных мер недостаточно, если противоположная сторона продолжает атаки.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон опроверг связь между ростом цен на топливо и украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, главной причиной подорожания энергоресурсов является ситуация вокруг Ормузского пролива.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил о миллиардной экономии для военных бюджетов европейских стран благодаря опыту Украины в полномасштабной войне. По его словам, события на фронте показали мировым лидерам, что многомиллиардные расходы на традиционную тяжелую бронетехнику, классические танки и накопление устаревших боеприпасов не всегда оправданы.

Также Новини.LIVE писали, что кандидат наук по государственному управлению Илья Котов назвал возможную передачу Украине замороженных российских активов беспрецедентным шагом для международной практики. Ранее такие активы блокировали, но не передавали другому государству.