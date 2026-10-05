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Главная Новости дня Конфискация активов РФ в пользу Украины может стать первой в мире

Конфискация активов РФ в пользу Украины может стать первой в мире

Ua ru
5 октября 2026 10:38
Эксклюзив
Котов: конфискация активов РФ в пользу Украины может стать первой в мире
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Кандидат наук в области государственного управления Илья Котов рассказал, что передача Украине конфискованных замороженных активов России может стать беспрецедентным случаем в международной практике. Ранее их лишь замораживали и никуда не передавали.

Об этом Илья Котов эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

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Конфискация российских активов в пользу Украины

Применение механизма конфискации замороженных государственных активов России с их последующим направлением в пользу Украины может стать уникальным случаем в глобальной международно-правовой практике.

"В целом, в мировой практике, хочу подчеркнуть, за всю историю всех войн последнего времени, когда уже сформировалась такая мировая финансовая система, не существует ни одного реального прецедента конфискации и использования замороженных активов какого-либо государства", — рассказал Котов.

Он упомянул замороженные активы Ирака и Ливии в качестве примеров, однако отметил, что в этих случаях их не передавали по подобному механизму.

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"Замораживали, но не конфисковали и никуда не передавали. Поэтому этот пример может стать первым", — добавил кандидат наук по государственному управлению.

Как писали Новини.LIVE, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что замороженные российские активы необходимо использовать для помощи Украине уже сейчас, не откладывая этот вопрос до окончания войны и начала восстановления.

Ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Европейский Союз уже использует доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. По ее словам, отдельные страны-члены уже подробно обсуждали возможность дальнейшего использования этих средств.

война Украина активы финансы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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