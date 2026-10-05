Котов: конфіскація активів РФ на користь України може стати першою у світі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Кандидат наук з державного управління Ілля Котов розповів, що передача Україні конфіскованих заморожених активів Росії може стати безпрецедентним випадком для міжнародної практики. Раніше їх лише заморожували та нікуди не передавали.

Про це Ілля Котов ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Конфіскація російських активів на користь України

Застосування механізму конфіскації заморожених державних активів Росії з їхнім подальшим спрямуванням на користь України може стати унікальним випадком у глобальній міжнародно-правовій практиці.

"Загалом, в світовій практиці, хочу наголосити, не існує за історію всіх війн останнього часу, коли вже така вибудувалася фінансова система світова, не існує жодного реального кейсу конфіскацій і використання заморожених активів з якоїсь із держав", — розповів Котов.

Він згадав заморожені активи Іраку та Лівії як приклади, однак зазначив, що в цих випадках їх не передавали за подібним механізмом.

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"Заморожували, але не конфіскували і нікуди не передавали. Тому цей приклад може стати першим", — додав кандидат наук з державного управління.

Як писали Новини.LIVE, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що заморожені російські активи необхідно використати для допомоги Україні вже зараз, не відкладаючи це питання до завершення війни та початку відбудови.

Раніше посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Європейський Союз уже використовує доходи від заморожених російських активів для підтримки України. За її словами, окремі країни-члени вже детально обговорювали можливість подальшого використання цих коштів.