Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: facebook.com/guidocrosettoofficial

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував можливе обмеження доступу України до американських супутникових систем і розвідувальних даних. На його думку, послаблення української оборони лише переконає Володимира Путіна, що він може перемогти, і дасть Росії підстави продовжувати війну. Крозетто також пояснив, чому не вважає розгром Росії реалістичним уявленням української перемоги.

Про це Крозетто заявив в інтерв'ю BBC, передає Новини.LIVE.

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Крозетто пояснив, що вважає перемогою України

Міністр оборони Італії заявив, що головним завданням має бути збереження України та завершення війни. Він пояснив, що розмови про перемогу часто сприймають як прагнення повністю розгромити Росію або навіть зайти до Москви з українським прапором.

"Моя мета — допомогти Україні вижити й завершити війну", — сказав Крозетто.

За його словами, перемога для України означає, що Росія припинить бомбардування та залишить українську територію, а українці знову зможуть вільно жити й будувати своє майбутнє.

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"Це була б перемога миру, перемога справедливості, перемога міжнародного права, а не лише України", — наголосив міністр.

Чому Крозетто виступив проти обмеження допомоги США

Окремо Крозетто розкритикував можливе обмеження доступу України до супутникових систем і розвідувальних даних, які допомагають їй захищатися від російських атак.

"Це повна помилка, велика помилка. Це означає позбавити країну всіх можливостей захищатися. Так не можна робити. У цьому немає жодного сенсу, і це не допомагає миру", — заявив глава Міноборони Італії.

Крозетто також пояснив, чому послаблення української оборони, на його думку, не наблизить завершення війни.

"Мир настане, коли Путін переконається, що ситуація зайшла в глухий кут і він більше не може просуватися вперед. Якщо він побачить слабкість з українського боку, а США позбавлять Україну ресурсів, це створить таку слабкість. Тоді він вирішить, що може перемогти, і продовжить війну", — пояснив міністр.

Італія продовжить військову допомогу Україні

"Підтримка триватиме, поки цей уряд перебуває при владі, а що буде далі — побачимо", — зазначив він.

Водночас міністр визнав, що з наближенням виборів отримувати схвалення італійського парламенту на подальші постачання буде складніше.

"Дуже складно пояснити громадянину, якому важко оплачувати пальне, що зараз ми не можемо йти на поступки Росії. Але це єдиний спосіб захистити майбутнє саме цього громадянина, який зараз скаржиться", — сказав він.

Крозетто заявив про постійні гібридні атаки

Глава Міноборони Італії також звернув увагу на кібератаки та дезінформацію, які, за його словами, стали постійною загрозою для європейських країн.

Він заявив, що атаки спрямовані, зокрема, на державну та оборонну інфраструктуру, а дезінформаційні кампанії мають впливати на громадську думку та послаблювати критичне ставлення до дій Росії.

"Кібератак сотні щодня. Ми боремося з ними та зупиняємо їх щодня. Вони вже навіть не стають новиною", — зазначив міністр.

На його думку, Європа надто пасивно реагує на такі загрози. Крозетто наголосив, що самих лише оборонних заходів недостатньо, якщо протилежна сторона продовжує атаки.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечив зв'язок між зростанням цін на пальне та українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. За його словами, головною причиною подорожчання енергоресурсів є ситуація довкола Ормузької протоки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив про мільярдну економію для військових бюджетів європейських країн завдяки досвіду України у повномасштабній війні. За його словами, події на фронті показали світовим лідерам, що багатомільярдні витрати на традиційну важку бронетехніку, класичні танки та накопичення застарілих боєприпасів не завжди виправдані.

Також Новини.LIVE писали, що кандидат наук з державного управління Ілля Котов назвав можливу передачу Україні заморожених російських активів безпрецедентним кроком для міжнародної практики. Раніше такі активи блокували, але не передавали іншій державі.