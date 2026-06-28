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Главная Новости дня МИД Польши: Зеленский и Путин должны говорить тет-а-тет

МИД Польши: Зеленский и Путин должны говорить тет-а-тет

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Дата публикации 28 июня 2026 00:36
Сикорский заявил, что Путин и Зеленский должны говорить без посредников
Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что по его мнению, лидеры Украины и России должны вести переговоры о завершении войны напрямую. То есть, без участия каких-либо посредников.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает Новини.LIVE.

Что сказал Сикорский о переговорах Украины и РФ

По словам чиновника, любые будущие переговоры должны проводиться напрямую между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным, без посредничества третьих лиц.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры. Они ведут переговоры об обмене телами погибших солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление", — сказал он.

CBS отметило, что последний прямой контакт между Киевом и Москвой состоялся в феврале в Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда при посредничестве США был организован трехсторонний саммит.

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Возвращаясь к Сикорскому он добавил, что Европа не занимает нейтральную позицию. Чиновник подчеркнул, что Европа на стороне Украины, и США тоже оказывают помощь украинской стороне.

Но при этом он дал понять, что прогресс в завершении войны зависит от руководства РФ, и что Москве знают, как выйти на контакт с Зеленским.

"Мы считаем, что если Путин готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет способ связаться с Зеленским", — резюмировал Сикорский.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях диктатор РФ Владимир Путин заявил, что не видит предпосылок для проведения личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он традиционно обвинил Украину в атаках на РФ и утверждает, что Киев на фронте якобы теряет позиции.

Также мы писали, что по данным СМИ, президент США Дональд Трамп в частном разговоре призвал Владимира Зеленского к более жестким мерам в отношении России. Суть в том, что Трамп больше не верит, что Путин сделает что-то без давления.

Владимир Зеленский владимир путин Радослав Сикорский
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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