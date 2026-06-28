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Головна Новини дня МЗС Польщі: Зеленський і Путін мають вести переговори тет-а-тет

МЗС Польщі: Зеленський і Путін мають вести переговори тет-а-тет

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 00:36
Сікорський заявив, що Путін і Зеленський мають спілкуватися без посередників
Радослав Сікорський. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що, на його думку, лідери України та Росії мають вести переговори про завершення війни безпосередньо. Тобто без участі будь-яких посередників.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє Новини.LIVE.

Що сказав Сікорський про переговори між Україною та РФ

За словами чиновника, будь-які майбутні переговори мають проводитися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним, без посередництва третіх осіб.

"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні вести прямі переговори. Вони ведуть переговори щодо обміну тілами загиблих солдатів, військовополонених. І є питання, щодо яких ми не хочемо чинити на них тиск", — сказав він.

CBS зазначило, що останній прямий контакт між Києвом і Москвою відбувся в лютому в Об’єднаних Арабських Еміратах. Тоді за посередництва США було організовано тристоронній саміт.

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Повертаючись до Сікорського, він додав, що Європа не займає нейтральну позицію. Чиновник підкреслив, що Європа на боці України, і США теж надають допомогу українській стороні.

Але при цьому він дав зрозуміти, що прогрес у завершенні війни залежить від керівництва РФ, і що в Москві знають, як налагодити контакт із Зеленським.

"Ми вважаємо, що якщо Путін готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до мирної угоди, він знайде спосіб зв’язатися із Зеленським", — підсумував Сікорський.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями диктатор РФ Володимир Путін заявив, що не бачить передумов для проведення особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він, як завжди, звинуватив Україну в атаках на РФ і стверджує, що Київ на фронті нібито втрачає позиції.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп у приватній розмові закликав Володимира Зеленського до більш жорстких заходів щодо Росії. Суть у тому, що Трамп більше не вірить, що Путін зробить щось без тиску.

Володимир Зеленський володимир путін Радослав Сікорський
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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