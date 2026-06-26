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Буданов: Україна має готуватися до майбутніх відносин із РФ після війни

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 11:21
Буданов оцінив перспективи відносин України та Росії
Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Bloomberg

Україна після завершення війни може мати різні сценарії розвитку відносин із Росією. Водночас РФ у будь-якому випадку залишатиметься сусідом України, до чого необхідно бути готовими.

Про це керівник ОП Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії, передає Новини.LIVE.

Буданов про відносини з РФ після війни

"Варіанти є абсолютно різні, але в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що Україна має розглядати різні сценарії майбутніх відносин із Росією, однак робити це слід уже з урахуванням реалій безпекової ситуації та довгострокових викликів. Водночас Буданов підкреслив, що зараз ключовим пріоритетом залишається завершення війни, а будь-які розмови про моделі відносин у майбутньому є передчасними.

"Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", — додав він.

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За словами Буданова, історичний досвід показує, що навіть під час масштабних воєн держави іноді зберігали певні економічні чи непрямі контакти, однак нині головне завдання України — концентрація зусиль на припиненні бойових дій та досягненні миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії, під час якої йшлося про майбутнє України та ключові виклики, що стоять перед державою. У ході розмови учасники обговорювали питання розвитку країни, її стратегічних перспектив та можливі сценарії подальшого становлення в умовах війни та після її завершення.

Як повідомляли Новини.LIVE, дипломатичні розбіжності між Варшавою та Києвом можуть загостритися у разі відсутності конструктивного діалогу між сторонами. Кирило Буданов розкритикував дії польського лідера Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського та попередив про ризики подальшого погіршення двосторонніх відносин, якщо ситуація не буде врегульована.

Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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