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Главная Новости дня Буданов: Украина должна готовиться к будущим отношениям с РФ после войны

Буданов: Украина должна готовиться к будущим отношениям с РФ после войны

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 11:21
Буданов оценил перспективы отношений между Украиной и Россией
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Bloomberg

После окончания войны у Украины могут сложиться различные сценарии развития отношений с Россией. В то же время РФ в любом случае останется соседом Украины, к чему необходимо быть готовыми.

Об этом глава ОП Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии, передает Новини.LIVE.

Буданов об отношениях с РФ после войны

"Варианты абсолютно разные, но в любом случае определенная территория всегда будет граничить с нами. Скорее всего, всегда. К этому нужно готовиться", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Украина должна рассматривать различные сценарии будущих отношений с Россией, однако делать это следует уже с учетом реалий ситуации в сфере безопасности и долгосрочных вызовов. В то же время Буданов подчеркнул, что сейчас ключевым приоритетом остается завершение войны, а любые разговоры о моделях отношений в будущем являются преждевременными.

"Нельзя говорить о том, какими будут отношения в период горячей фазы. Это просто некорректно", — добавил он.

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По словам Буданова, исторический опыт показывает, что даже во время масштабных войн государства иногда сохраняли определенные экономические или косвенные контакты, однако сейчас главная задача Украины — сосредоточить усилия на прекращении боевых действий и достижении мира.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии, во время которой речь шла о будущем Украины и ключевых вызовах, стоящих перед государством. В ходе разговора участники обсуждали вопросы развития страны, ее стратегических перспектив и возможные сценарии дальнейшего становления в условиях войны и после ее завершения.

Как сообщали Новини.LIVE, дипломатические разногласия между Варшавой и Киевом могут обостриться в случае отсутствия конструктивного диалога между сторонами. Кирилл Буданов подверг критике действия польского лидера Кароля Навроцкого в отношении Владимира Зеленского и предупредил о рисках дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, если ситуация не будет урегулирована.

Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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