Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии. В ходе беседы обсуждались будущее Украины и вызовы, стоящие перед страной. Участники встречи поднимали вопросы развития государства и его перспектив.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в пятницу, 26 июня.

Буданов обсудил со студентами будущее Украины

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов встретился со студентами Киево-Могилянской академии. В ходе открытой беседы они обсудили видение будущего Украины и ключевые вызовы, которые стоят перед государством в ближайшие годы.

По словам Буданова, стремление студентов к содержательной дискуссии о развитии страны является очень показательным. Он отметил, что молодежь не просто интересуется будущим, а формирует запрос на четкое видение того, какой должна быть Украина.

Отдельно он подчеркнул, что такие встречи важны для понимания настроений общества и будущего поколения.

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"Какое будущее ждет Украину? Говорил об этом с теми, кто будет создавать это будущее. Очень интересная встреча со студентами Киево-Могилянской академии. Вопросы, которые они задавали и над которыми мы дискутировали, — это запрос на подлинное видение будущего нашей страны. Это вдохновляет и придает уверенности в том, что мы на правильном пути", — отметил глава ОПУ.

Буданов о месте Украины в мире

Во время встречи со студентами Кирилл Буданов подчеркнул, что будущее Украины и ее позиция в мире зависят прежде всего от самого государства и его внутренней силы.

По его словам, Украине не стоит ждать решений извне или "подталкиваний", вместо этого страна должна четко определить свою цель — построение сильного и конкурентоспособного государства.

Он подчеркнул, что уважение на международной арене получают только сильные игроки, способные отстаивать свои интересы.

"Место Украины в мире. Ответ прост и сложен одновременно: это зависит только от нас. Не нужно ждать, пока кто-то нас уговорит или подтолкнет, а четко поставить перед собой цель: сильное конкурентоспособное государство. Если мы как страна и нация хотим уважения, то должны быть сильным игроком. Мир не любит слабых — уважают и считаются только с теми, кто обладает силой и волей её применить", — подчеркнул глава ОПУ.

Буданов об отношениях Украины с соседними государствами в будущем

Во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии Кирилл Буданов также высказался о возможных подходах Украины к будущим отношениям со странами-соседями. Он отметил, что этот вопрос требует не эмоций, а взвешенного и прагматичного подхода, учитывающего долгосрочные интересы государства.

Отдельно он подчеркнул, что в отношениях с соседними странами следует исходить из принципа прагматизма и необходимости поддерживать как минимум нейтральные или добрососедские отношения. По его словам, в таких вопросах важны хладнокровный расчет и защита национальных интересов.

"Как Украине в будущем налаживать отношения со странами-соседями? На мой взгляд, нам стоит взять за основу средневековую мудрость: с теми, кто живет рядом, нужно поддерживать хорошие или, по крайней мере, нейтральные отношения. И здесь нужен холодный расчет для отстаивания собственных интересов. Как нам дальше жить рядом с той территорией, которая сегодня называется "Россия", — это отдельный вопрос", — пояснил Буданов.

Буданов о демократии и войне

Во время встречи со студентами Кирилл Буданов также ответил на вопрос о балансе между демократией и войной. Речь шла о том, как Украина сохраняет демократические процедуры в условиях полномасштабного вторжения и военного положения.

Он отметил, что нынешняя ситуация уникальна, ведь государство функционирует в условиях так называемого гибридного военного положения. Несмотря на все ограничения, предусмотренные законодательством, в Украине продолжают работать демократические институты и сохраняется защита прав граждан.

По его словам, это формирует особую модель — "оборонную демократию", в которой свобода является ценностью, требующей защиты. Он также подчеркнул, что единство и целостность государства являются ключевым условием его существования.

"Демократия и война. Еще один важный вопрос, который подняли студенты Могилянки на встрече, — соблюдение базовых демократических процедур в условиях войны. На мой взгляд, мы сегодня живем в условиях гибридного военного положения. Это уникальный опыт, когда, несмотря на предусмотренные и разрешенные Конституцией и законами ограничения, мы сохраняем полноценное функционирование демократических институтов и защиту интересов граждан. Это и есть наша оборонная демократия, где свобода — это то, что мы защищаем с оружием в руках. Это наш механизм безопасности, где каждый понимает: либо мы едины и целостны, либо нас не существует", — отметил глава ОПУ.

Буданов о роли Украины в мире после войны

Во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии Кирилл Буданов также высказался о роли Украины в мире после окончания войны. Он подчеркнул, что будущий международный порядок будет определяться конкуренцией между государствами, и Украине важно быть готовой к этому вызову.

По его словам, сильная Украина нужна прежде всего самой Украине, тогда как для других стран она будет конкурентом в глобальной среде. Он подчеркнул, что будущее государства не формируется само по себе, а создается ежедневной работой и ответственностью общества.

Отдельно он поблагодарил студентов и организаторов встречи за активную дискуссию и интерес к теме будущего страны.

"Место Украины в мире после войны. Мы должны четко осознавать: сильная Украина нужна только нам. Для всех остальных мы будем конкурентами. И это естественно — так устроен взрослый мир. Это и есть тот вызов, который стоит перед каждым из нас. Будущее не приходит само по себе. Мы его создаем прямо сейчас: в таких дискуссиях, в повседневной работе и в осознании того, что Украина — это сильное государство", — отметил глава ОПУ.

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Скриншот сообщения Буданова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно Буданов заявил, что продвижение Украины в Европейский Союз противоречит интересам Кремля. По его словам, именно поэтому Россия пытается дискредитировать евроинтеграционный процесс с помощью информационных операций. Он подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина продолжает движение в сторону ЕС благодаря усилиям общества и поддержке партнеров.

Новини.LIVE также писали, что ранее Буданов представил бизнесу стратегию "Экономика будущего", которую назвал украинским аналогом "плана Маршалла". Он отметил, что после войны Украина должна стать открытой, конкурентоспособной и самой либеральной экономикой в Европе. По его словам, ключом к этому станет масштабная экономическая трансформация и новая модель развития государства.