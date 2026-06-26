Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії. Під час розмови обговорювали майбутнє України та виклики, які стоять перед країною. Учасники зустрічі порушували питання розвитку держави та її перспектив.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кирила Буданова у п'ятницю, 26 червня.

Буданов обговорив зі студентами майбутнє України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії. Під час відкритої бесіди вони обговорили бачення майбутнього України та ключові виклики, які стоятимуть перед державою у найближчі роки.

За словами Буданова, запит студентів на змістовну дискусію про розвиток країни є дуже показовим. Він зазначив, що молодь не просто цікавиться майбутнім, а формує запит на чітку візію того, якою має бути Україна.

Окремо він підкреслив, що такі зустрічі є важливими для розуміння настроїв суспільства та майбутнього покоління.

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"Яке майбутнє чекає на Україну? Говорив про це з тими, хто це майбутнє буде творити. Дуже цікава зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії. Питання, які вони ставили і з яких ми дискутували, — це запит на справжню візію майбутнього нашої країни. Це надихає й додає впевненості, що ми на правильному шляху", — зауважив глава ОПУ.

Буданов про місце України у світі

Під час зустрічі зі студентами Кирило Буданов наголосив, що майбутнє України та її позиція у світі залежать насамперед від самої держави та її внутрішньої сили.

За його словами, Україні не варто очікувати зовнішніх рішень або "підштовхувань", натомість країна має чітко визначити власну мету — побудову сильної та конкурентоспроможної держави.

Він підкреслив, що повагу на міжнародній арені отримують лише сильні гравці, здатні відстоювати свої інтереси.

"Місце України у світі. Відповідь проста й складна водночас: це залежить тільки від нас. Не треба чекати, поки хтось нас умовить чи підштовхне, а чітко задати свою мету: сильна конкурентоспроможна держава. Якщо ми як країна та нація хочемо поваги, то маємо бути сильним гравцем. Світ не любить слабких — поважають і рахуються лише з тими, хто має силу й волю її застосувати", — наголосив керівник ОПУ.

Буданов про відносини України з державами-сусідами у майбутньому

Під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії Кирило Буданов також висловився про можливі підходи України до майбутніх відносин із країнами-сусідами. Він зазначив, що це питання потребує не емоцій, а зваженого та прагматичного підходу, який враховує довгострокові інтереси держави.

Окремо він наголосив, що у відносинах із сусідніми країнами варто виходити з принципу прагматизму та необхідності підтримувати як мінімум нейтральні або добросусідські відносини. За його словами, у таких питаннях важливим є холодний розрахунок і захист національних інтересів.

"Як Україні в майбутньому налагоджувати відносини з країнами-сусідами? На мою думку, нам варто взяти за основу середньовічну мудрість: із тими, хто живе поруч, треба мати добрі або принаймні нейтральні відносини. І тут потрібен холодний розрахунок для відстоювання власних інтересів. Як нам далі жити поруч із тією територією, яка сьогодні називається "Росія", — питання окреме", пояснив Буданов.

Буданов про демократію та війну

Під час зустрічі зі студентами Кирило Буданов також відповів на запитання про баланс між демократією та війною. Йшлося про те, як Україна зберігає демократичні процедури в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану.

Він зазначив, що нинішня ситуація є унікальною, адже держава функціонує в умовах так званого гібридного воєнного стану. Попри всі обмеження, передбачені законодавством, в Україні продовжують працювати демократичні інституції та зберігається захист прав громадян.

За його словами, це формує особливу модель — "оборонну демократію", у якій свобода є цінністю, що потребує захисту. Він також підкреслив, що єдність і цілісність держави є ключовою умовою її існування.

"Демократія та війна. Ще одне важливе питання, яке порушили студенти Могилянки на зустрічі, — дотримання базових демократичних процедур в умовах війни. На мою думку, ми сьогодні живемо в умовах гібридного воєнного стану. Це унікальний досвід, коли попри передбачені й дозволені Конституцією та законами обмеження ми зберігаємо повне функціонування демократичних інституцій і захист інтересів громадян. Це і є наша оборонна демократія, де свобода – це те, що ми захищаємо зі зброєю в руках. Це наш устрій безпеки, де кожен розуміє: або ми єдині й цілісні, або нас не існує", — зауважив очільник ОПУ.

Буданов про роль України у світі після війни

Під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії Кирило Буданов також висловився про роль України у світі після завершення війни. Він наголосив, що майбутній міжнародний порядок визначатиме конкуренцію між державами, і Україні важливо бути готовою до цього виклику.

За його словами, сильна Україна передусім потрібна самій Україні, тоді як для інших країн вона буде конкурентом у глобальному середовищі. Він підкреслив, що майбутнє держави не формується саме по собі, а створюється щоденною роботою та відповідальністю суспільства.

Окремо він подякував студентам і організаторам зустрічі за активну дискусію та інтерес до теми майбутнього країни.

"Місце України у світі після війни. Маємо чітко усвідомлювати: сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно — так влаштований дорослий світ. Це і є той виклик, який стоїть перед кожним із нас. Майбутнє не приходить саме. Ми його створюємо просто зараз: у таких дискусіях, у щоденній роботі та в усвідомленні того, що Україна — це сильна держава", — зазначив глава ОПУ.

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Скриншот повідомлення Буданова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Буданов заявив, що просування України до Європейського Союзу суперечить інтересам Кремля. За його словами, саме тому Росія намагається дискредитувати євроінтеграційний процес через інформаційні операції. Він наголосив, що попри війну Україна продовжує рух до ЄС завдяки зусиллям суспільства та партнерській підтримці.

Новини.LIVE також писали, що раніше Буданов презентував бізнесу стратегію "Економіка майбутнього", яку назвав українським аналогом "плану Маршалла". Він зазначив, що після війни Україна має стати відкритою, конкурентною та найліберальнішою економікою в Європі. За його словами, ключем до цього стане масштабна економічна трансформація та нова модель розвитку держави.