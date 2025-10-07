Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл подробности спора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, произошедшего на прошлой неделе во время саммита лидеров ЕС в Копенгагене. Предметом дискуссии была полномасштабная война России против Украины.

Об этом информирует DW.

Мерц раскрыл причину ссоры с Орбаном

Фридрих Мерц утверждает, что услышал от Виктора Орбана обвинения в нежелании проводить переговоры с Россией.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", — объяснил канцлер.

Кроме того, в ответ на упреки Орбана Мерц вспомнил события 2024 года, когда Венгрия возглавляла Совет ЕС. А именно поездку Орбана в Киев, а затем в Москву в июле 2024 года. Именно после этого российские войска массированно атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", — сказал Мерц Орбану во время их спора.

Напомним, что недавно Виктор Орбан снова выступил с обвинениями в сторону Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер якобы прибегает к "тактике морального шантажа".

Кроме того, ранее Орбан заявлял о том, что Россия якобы уже выиграла войну против Украины.