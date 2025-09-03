Видео
Главная Новости дня Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником"

Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником"

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:20
Мерц резко высказался о Путине и назвал его военным преступником
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". А также подчеркнул, что в отношении к нему "не может быть никакой уступчивости".

Об этом Мерц написал в соцсети X.

Читайте также:
скрін
Сообщение Мерца. Фото: скриншот

Заявление Мерца

Также Мерц добавил, что Европа должна четко понимать, как обращаться с такими военными преступниками.

"Путин — военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы видели в больших масштабах. Мы должны четко понимать, как обращаться с военными преступниками: снисходительности нет места", — заявил он.

Напомним, ранее Мерц рассказывал, должна ли Украина отдавать Донбасс РФ. Он сравнил такие действия с предложением к США отдать, например, Флориду.

Также немецкий политик оценил вероятность встречи Путина и Зеленского.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
