Мерц резко высказался о Путине и назвал его военным преступником

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". А также подчеркнул, что в отношении к нему "не может быть никакой уступчивости".

Об этом Мерц написал в соцсети X.

Сообщение Мерца. Фото: скриншот

Заявление Мерца

Также Мерц добавил, что Европа должна четко понимать, как обращаться с такими военными преступниками.

"Путин — военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы видели в больших масштабах. Мы должны четко понимать, как обращаться с военными преступниками: снисходительности нет места", — заявил он.

Напомним, ранее Мерц рассказывал, должна ли Украина отдавать Донбасс РФ. Он сравнил такие действия с предложением к США отдать, например, Флориду.

Также немецкий политик оценил вероятность встречи Путина и Зеленского.