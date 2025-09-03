Мерц резко высказался о Путине и назвал его военным преступником

Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником"
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского диктатора Владимира Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". А также подчеркнул, что в отношении к нему "не может быть никакой уступчивости".
Об этом Мерц написал в соцсети X.
Заявление Мерца
Также Мерц добавил, что Европа должна четко понимать, как обращаться с такими военными преступниками.
"Путин — военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы видели в больших масштабах. Мы должны четко понимать, как обращаться с военными преступниками: снисходительности нет места", — заявил он.
Напомним, ранее Мерц рассказывал, должна ли Украина отдавать Донбасс РФ. Он сравнил такие действия с предложением к США отдать, например, Флориду.
Также немецкий политик оценил вероятность встречи Путина и Зеленского.
