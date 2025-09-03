Мерц різко висловився про Путіна і назвав його військовим злочинцем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російського диктатора Володимира Путіна "найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу". А також наголосив, що у ставленні до нього "не може бути жодної поблажливості".

Про це Мерц написав у соцмережі X.

Заява Мерца

Також Мерц додав, що Європа повинна чітко розуміти, як поводитися з такими воєнними злочинцями.

"Путін — воєнний злочинець. Він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми бачили у великих масштабах. Ми повинні чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями: поблажливості немає місця", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Мерц розповідав, чи повинна Україна віддавати Донбас РФ. Він порівняв такі дії з пропозицією до США віддати, наприклад, Флориду.

Також німецький політик оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Зеленського.