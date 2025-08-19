Відео
Головна Новини дня Чи повинна Україна віддавати Донбас РФ — Мерц дав чітку відповідь

Чи повинна Україна віддавати Донбас РФ — Мерц дав чітку відповідь

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:01
На думку Мерца, Зеленський не повинен відмовлятись від українського Донбасу на переговорах з Путіним
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україну не слід змушувати віддавати Донбас Росії під час переговорів. Такі діє він порівняв з пропозицією до США віддати, наприклад, Флориду.

Про це Мерц заявив журналістам після переговорів у Білому домі, повідомляє The Guardian.

Що конкретно заявив Мерц про Донбас

"Російська вимога до Києва відмовитися від вільних частин Донбасу, прямо кажучи, відповідає пропозиції до Сполучених Штатів відмовитися від Флориди", — сказав Мерц журналістам.

Німецький канцлер зауважив, що Путін і Трамп — під час телефонної розмови посеред переговорів — "домовилися, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між президентом Росії та президентом України".

Мерц також зазначив, що Трамп висловив готовність запропонувати гарантії безпеки Україні, навіть попри те, що президент США поклав цей тягар на європейців.

"Суть у тому, що США готові надати гарантії безпеки та узгодити це з європейцями. У разі мирної угоди для України будуть відповідні гарантії безпеки", — заявив канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп підтвердив згоду російського диктатора Путіна визнати гарантії безпеки для України з боку Заходу. Це було озвучено в присутності лідерів Європейського Союзу.

А президент Франції Макрон пригрозив Путіну, якщо той відмовиться від мирного процесу чи буде намагатись його зірвати. 

США Донбас Дональд Трамп ТОТ Фрідріх Мерц мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
