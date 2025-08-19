По мнению Мерца, Зеленский не должен отказываться от украинского Донбасса на переговорах с Путиным

Должна ли Украина отдавать Донбасс РФ — Мерц дал четкий ответ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину не следует заставлять отдавать Донбасс России во время переговоров. Такие действия он сравнил с предложением к США отдать, например, Флориду.
Об этом Мерц заявил журналистам после переговоров в Белом доме, сообщает The Guardian.
Что конкретно заявил Мерц о Донбассе
"Российское требование к Киеву отказаться от свободных частей Донбасса, прямо говоря, соответствует предложению к Соединенным Штатам отказаться от Флориды", — сказал Мерц журналистам.
Немецкий канцлер отметил, что Путин и Трамп — во время телефонного разговора посреди переговоров — "договорились, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентом России и президентом Украины".
Мерц также отметил, что Трамп выразил готовность предложить гарантии безопасности Украине, даже несмотря на то, что президент США возложил это бремя на европейцев.
"Суть в том, что США готовы предоставить гарантии безопасности и согласовать это с европейцами. В случае мирного соглашения для Украины будут соответствующие гарантии безопасности", — заявил канцлер Германии.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подтвердил согласие российского диктатора Путина признать гарантии безопасности для Украины со стороны Запада. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.
А президент Франции Макрон пригрозил Путину, если тот откажется от мирного процесса или будет пытаться его сорвать.
