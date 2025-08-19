Видео
Главная Новости дня Должна ли Украина отдавать Донбасс РФ — Мерц дал четкий ответ

Должна ли Украина отдавать Донбасс РФ — Мерц дал четкий ответ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:01
По мнению Мерца, Зеленский не должен отказываться от украинского Донбасса на переговорах с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину не следует заставлять отдавать Донбасс России во время переговоров. Такие действия он сравнил с предложением к США отдать, например, Флориду.

Об этом Мерц заявил журналистам после переговоров в Белом доме, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Что конкретно заявил Мерц о Донбассе

"Российское требование к Киеву отказаться от свободных частей Донбасса, прямо говоря, соответствует предложению к Соединенным Штатам отказаться от Флориды", — сказал Мерц журналистам.

Немецкий канцлер отметил, что Путин и Трамп — во время телефонного разговора посреди переговоров — "договорились, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентом России и президентом Украины".

Мерц также отметил, что Трамп выразил готовность предложить гарантии безопасности Украине, даже несмотря на то, что президент США возложил это бремя на европейцев.

"Суть в том, что США готовы предоставить гарантии безопасности и согласовать это с европейцами. В случае мирного соглашения для Украины будут соответствующие гарантии безопасности", — заявил канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подтвердил согласие российского диктатора Путина признать гарантии безопасности для Украины со стороны Запада. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.

А президент Франции Макрон пригрозил Путину, если тот откажется от мирного процесса или будет пытаться его сорвать.

