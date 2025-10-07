Відео
Мерц розкрив деталі суперечки з Орбаном щодо війни в Україні

Мерц розкрив деталі суперечки з Орбаном щодо війни в Україні

Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:51
Мерц розкрив причину сварки з Орбаном
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив подробиці суперечки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що сталася минулого тижня під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені. Предметом дискусії була повномасштабна війна Росії проти України.

Про це інформує DW.

Мерц розкрив причину сварки з Орбаном

Фрідріх Мерц стверджує, що почув від Віктора Орбана звинувачення щодо небажання проводити перемовини з Росією.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", — пояснив канцлер.

Крім того, у відповідь на закиди Орбана Мерц згадав події 2024 року, коли Угорщина очолювала Раду ЄС. А саме поїздку Орбана до Києва, а потім до Москви у липні 2024 року. Саме після цього російські війська масовано атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", — сказав Мерц Орбану під час їхньої суперечки.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан знову виступив зі звинуваченнями у бік Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що український лідер нібито вдається до "тактики морального шантажу".

Крім того, раніше Орбан заявляв про те, що Росія нібито вже виграла війну проти України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
