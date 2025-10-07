Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив подробиці суперечки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що сталася минулого тижня під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені. Предметом дискусії була повномасштабна війна Росії проти України.

Мерц розкрив причину сварки з Орбаном

Фрідріх Мерц стверджує, що почув від Віктора Орбана звинувачення щодо небажання проводити перемовини з Росією.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", — пояснив канцлер.

Крім того, у відповідь на закиди Орбана Мерц згадав події 2024 року, коли Угорщина очолювала Раду ЄС. А саме поїздку Орбана до Києва, а потім до Москви у липні 2024 року. Саме після цього російські війська масовано атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", — сказав Мерц Орбану під час їхньої суперечки.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан знову виступив зі звинуваченнями у бік Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що український лідер нібито вдається до "тактики морального шантажу".

Крім того, раніше Орбан заявляв про те, що Росія нібито вже виграла війну проти України.