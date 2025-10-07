Мерц розкрив деталі суперечки з Орбаном щодо війни в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкрив подробиці суперечки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що сталася минулого тижня під час саміту лідерів ЄС у Копенгагені. Предметом дискусії була повномасштабна війна Росії проти України.
Про це інформує DW.
Мерц розкрив причину сварки з Орбаном
Фрідріх Мерц стверджує, що почув від Віктора Орбана звинувачення щодо небажання проводити перемовини з Росією.
"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", — пояснив канцлер.
Крім того, у відповідь на закиди Орбана Мерц згадав події 2024 року, коли Угорщина очолювала Раду ЄС. А саме поїздку Орбана до Києва, а потім до Москви у липні 2024 року. Саме після цього російські війська масовано атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.
"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", — сказав Мерц Орбану під час їхньої суперечки.
Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан знову виступив зі звинуваченнями у бік Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що український лідер нібито вдається до "тактики морального шантажу".
Крім того, раніше Орбан заявляв про те, що Росія нібито вже виграла війну проти України.
