Мерц анонсировал депортацию сирийцев из Германии

Мерц анонсировал депортацию сирийцев из Германии

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 02:37
обновлено: 02:52
Мерц заявил, что Германия будет депортировать сирийцев
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа посетить ФРГ. Он намерен обсудить с ним вопрос депортации сирийских граждан, которые имеют судимость в Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Депортация сирийцев из Германии

"Мы, конечно, продолжим депортировать преступников в Сирию. Таков план. Теперь мы будет реализовать его весьма конкретно", — сказал Мерц журналистам.

Помимо этого он заявил, что Германия хочет помочь стабилизировать ситуацию в стране, добавив, что намерен обсудить с Шараа, "как мы можем решить эту проблему вместе".

Reuters отмечает, что 10 лет назад, консервативная предшественница Мерца Ангела Меркель — проводила политику открытых дверей в отношении беженцев, приняв в Германии около 1 млн мигрантов, многие из которых были сирийцами, бежавшими от гражданской войны.

С тем пор поддержка крайне правых резко возросла, консервативная партия ХДС под руководством Мерца заняла гораздо более жесткую позицию в вопросах безопасности границ и миграции, пообещав ускорить депортации.

"Я повторю еще раз: гражданская война в Сирии закончилась. Теперь больше нет оснований для предоставления убежища а Германии", — заявил канцлер Германии.

Напомним, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с сирийским лидеров Ахмедом аш-Шараа. По итогам этой встречи страны возобновили дипломатические отношения.

Также мы писали, что сказал Зеленский об ордере на арест бывшего президента Сирии.

Германия Сирия переселенцы люди депортация Фридрих Мерц
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
