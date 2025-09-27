Зеленский поддержал ордер на арест Башара Асада

Зеленский прокомментировал ордер на арест экс-президента Сирии
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада. По его словам, страна поддерживает все усилия по привлечению его к ответственности.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 27 сентября.
Ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада
Зеленский напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой.
По его словам, показательно, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности.
Глава государства заявил, что РФ скрывает свои и чужие преступления.
"Единственный способ положить конец безнаказанности — это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", — добавил Зеленский.
Напомним, 25 сентября Зеленский провел встречу с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Страны восстановили дипломатические отношения.
Ранее во Франции решили не арестовывать Асада. Суд объяснил свое решение.
