Главная Новости дня Зеленский прокомментировал ордер на арест экс-президента Сирии

Зеленский прокомментировал ордер на арест экс-президента Сирии

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 17:32
Зеленский поддержал ордер на арест Башара Асада
Владимир Зеленский. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал выданный Сирией ордер на арест бывшего президента Башара Асада. По его словам, страна поддерживает все усилия по привлечению его к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 27 сентября.

Читайте также:

Ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада

Зеленский напомнил, что с декабря 2024 года Асад скрывается в Москве вместе с бывшей украинской и другой преступной верхушкой.

По его словам, показательно, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности.

Глава государства заявил, что РФ скрывает свои и чужие преступления.

"Единственный способ положить конец безнаказанности — это давление, коллективные действия и обеспечение ответственности за все преступления. Мы благодарны всем в мире, кто помогает укреплять международное право и восстанавливать страны после того, как Башар Асад и другие подонки оставили их в руинах", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 25 сентября Зеленский провел встречу с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Страны восстановили дипломатические отношения.

Ранее во Франции решили не арестовывать Асада. Суд объяснил свое решение.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
