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Головна Новини дня У Франції вирішили не арештовувати Башара Асада — як це пояснили

У Франції вирішили не арештовувати Башара Асада — як це пояснили

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 05:23
Суд Франції вирішив скасувати ордер на арешт Башара Асада
Колишній диктатор Сирії Башар Асад. Фото: росЗМІ

Верховний суд Франції ухвалив рішення про скасування ордера на арешт колишнього диктатора Сирії Башара Асада, який переховується у Росії. Його звинувачували у використанні хімічної зброї проти цивільного населення країни у 2013 році.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

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Чому скасували ордер проти Асада

Касаційний суд Франції визнав відсутність винятків із президентського імунітету, навіть у випадках, коли йдеться про потенційні воєнні злочини та злочини проти людяності. 

Голова суду Крістоф Сулар підкреслив, що оскільки Башар Асад більше не обіймає посаду президента, проти нього можуть бути або вже видані нові ордери на арешт, і розслідування справи продовжуватиметься.

В цьому випадку Башар Асад звинувачується у співучасті у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Сирійська влада на той час заперечувала свою причетність до хімічних атак, звинувачуючи в них повстанців.

Правозахисники сподівалися, що суд визнає імунітет Башара Асада недійним у зв'язку з тяжкістю обвинувачень. Це рішення могло б стати важливим прецедентом у міжнародному праві для притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Франція визнає Палестину незалежною. За його словами, заяву він зробить на Генасамблеї ООН. 

Згодом премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та держсекретар Штатів Марко Рубіо засудили рішення Макрона.

Франція суд Сирія військові злочини Башар Асад
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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