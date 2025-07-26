Суд Франции решил отменить ордер на арест Башара Асада

Бывший диктатор Сирии Башар Асад. Фото: росСМИ

Верховный суд Франции принял решение об отмене ордера на арест бывшего диктатора Сирии Башара Асада, который скрывается в России. Его обвиняли в использовании химического оружия против гражданского населения страны в 2013 году.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Реклама

Читайте также:

Почему отменили ордер против Асада

Кассационный суд Франции признал отсутствие исключений из президентского иммунитета, даже в случаях, когда речь идет о потенциальных военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Председатель суда Кристоф Сулар подчеркнул, что поскольку Башар Асад больше не занимает должность президента, против него могут быть или уже выданы новые ордера на арест, и расследование дела будет продолжаться.

В этом случае Башар Асад обвиняется в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сирийские власти в то время отрицали свою причастность к химическим атакам, обвиняя в них повстанцев.

Правозащитники надеялись, что суд признает иммунитет Башара Асада недействительным в связи с тяжестью обвинений. Это решение могло бы стать важным прецедентом в международном праве для привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений.

Напомним, Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимой. По его словам, заявление он сделает на Генассамблее ООН.

Впоследствии премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь Штатов Марко Рубио осудили решение Макрона.