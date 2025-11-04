Відео
Мерц анонсував депортацію сирійців із Німеччини

Мерц анонсував депортацію сирійців із Німеччини

Дата публікації: 4 листопада 2025 02:37
Оновлено: 02:52
Мерц заявив, що Німеччина депортуватиме сирійців
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента Сирії Ахмеда аш-Шараа відвідати ФРН. Він має намір обговорити з ним питання депортації сирійських громадян, які мають судимість у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Депортація сирійців із Німеччини

"Ми, звичайно, продовжимо депортувати злочинців до Сирії. Такий план. Тепер ми будемо реалізувати його досить конкретно", — сказав Мерц журналістам.

Крім цього, він заявив, що Німеччина хоче допомогти стабілізувати ситуацію в країні, додавши, що має намір обговорити з Шараа, "як ми можемо вирішити цю проблему разом".

Reuters зазначає, що 10 років тому консервативна попередниця Мерца Ангела Меркель проводила політику відкритих дверей щодо біженців, прийнявши в Німеччині приблизно 1 млн мігрантів, багато з яких були сирійцями, які втікали від громадянської війни.

Відтоді підтримка крайніх правих різко зросла, консервативна партія ХДС під керівництвом Мерца зайняла набагато жорсткішу позицію в питаннях безпеки кордонів і міграції, пообіцявши прискорити депортації.

"Я повторю ще раз: громадянська війна в Сирії закінчилася. Тепер більше немає підстав для надання притулку в Німеччині", — заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. За підсумками цієї зустрічі країни відновили дипломатичні відносини.

Також ми писали, що сказав Зеленський про ордер на арешт колишнього президента Сирії.

Німеччина Сирія переселенці люди депортація Фрідріх Мерц
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
