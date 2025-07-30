Пожизненный приговор медсестре из Херсона за шпионаж для ФСБ

Медсестра-агентка. Фото: Bizmag

Суд вынес приговор медицинской работнице из Херсона, которая передавала оккупантам персональные данные раненых украинских воинов. Женщина приговорена к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену. СБУ установлено, что она действовала под кураторством ФСБ и собирала разведданные во время медицинских процедур.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба СБУ.

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Медсестра шпионила за ранеными бойцами

Служба безопасности Украины собрала доказательства, которые стали основой для вынесения высшего наказания — пожизненного заключения — 40-летней женщине из Херсона. Она работала медсестрой и целенаправленно собирала информацию об украинских военных, которые проходили лечение. Среди данных, которые она передавала своему куратору из ФСБ, были персональные сведения, места службы и данные о воинских частях.

Как выяснило следствие, фигурантка попала в поле зрения российских спецслужб после публикаций антиукраинских комментариев в пророссийских Telegram-каналах. Она записывала данные военных при оформлении медицинских карточек, а также пыталась в разговорах узнать информацию о расположении объектов Сил обороны на Херсонском направлении. После передачи данных своему куратору агент удаляла переписку, чтобы избежать разоблачения.

СБУ: пожизненное за государственную измену в условиях войны

Во время обыска у злоумышленницы изъяли телефон, которым она пользовалась для связи с представителем ФСБ. Собранные СБУ материалы стали основой приговора суда — пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. В Службе безопасности напомнили, что это уже третий случай пожизненного заключения для агенток ФСБ — ранее аналогичные приговоры получили женщины, которые действовали в Кировоградской и Черкасской областях.

Напомним, что численность работников Службы безопасности Украины значительно увеличится — соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы также информировали, что сотрудники СБУ задержали агента белорусского КГБ. Он шпионил на северном пограничье, чтобы получить агентурные данные об обороне.