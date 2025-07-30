Пожизненный приговор медсестре из Херсона за шпионаж для ФСБ

Медсестра из Херсона получила пожизненное — шпионила для ФСБ
Суд вынес приговор медицинской работнице из Херсона, которая передавала оккупантам персональные данные раненых украинских воинов. Женщина приговорена к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену. СБУ установлено, что она действовала под кураторством ФСБ и собирала разведданные во время медицинских процедур.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба СБУ.
Медсестра шпионила за ранеными бойцами
Служба безопасности Украины собрала доказательства, которые стали основой для вынесения высшего наказания — пожизненного заключения — 40-летней женщине из Херсона. Она работала медсестрой и целенаправленно собирала информацию об украинских военных, которые проходили лечение. Среди данных, которые она передавала своему куратору из ФСБ, были персональные сведения, места службы и данные о воинских частях.
Как выяснило следствие, фигурантка попала в поле зрения российских спецслужб после публикаций антиукраинских комментариев в пророссийских Telegram-каналах. Она записывала данные военных при оформлении медицинских карточек, а также пыталась в разговорах узнать информацию о расположении объектов Сил обороны на Херсонском направлении. После передачи данных своему куратору агент удаляла переписку, чтобы избежать разоблачения.
СБУ: пожизненное за государственную измену в условиях войны
Во время обыска у злоумышленницы изъяли телефон, которым она пользовалась для связи с представителем ФСБ. Собранные СБУ материалы стали основой приговора суда — пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. В Службе безопасности напомнили, что это уже третий случай пожизненного заключения для агенток ФСБ — ранее аналогичные приговоры получили женщины, которые действовали в Кировоградской и Черкасской областях.
Напомним, что численность работников Службы безопасности Украины значительно увеличится — соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее мы также информировали, что сотрудники СБУ задержали агента белорусского КГБ. Он шпионил на северном пограничье, чтобы получить агентурные данные об обороне.
Читайте Новини.LIVE!