Затримання агента РФ — СБУ запобігла ударам по F‑16

СБУ затримало ворожого агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах Військово‑повітряних сил. Підозрюваний — майор однієї з авіабригад ЗСУ, який збирав дані для ударів по аеродромах базування F‑16, Mirage 2000 та Су‑24 і передавав їх окупантам. Йому готують підозру за держзраду в умовах воєнного стану — СБУ веде досудове розслідування.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі пресслужба СБУ.

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Агент у формі: що саме передавав ворогу

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила в лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Фігурантом виявився льотчик‑інструктор, майор авіаційної бригади, підрозділ якої виконує бойові завдання зі збиття ракет і дронів та працює по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. За даними слідства, він одночасно виконував кілька завдань на користь ворога.

Насамперед підозрюваний передавав інформацію для підготовки ракетно‑дронових атак РФ по об’єктах Військово‑повітряних сил. Пріоритетними цілями противника були аеродроми базування літаків F‑16, Mirage 2000 і Су‑24: агент збирав точні координати розміщення бортів, графіки та принцип черговості їхніх вильотів. Щоб підвищити ефективність ударів, він підготував і передав окупантам аналітичну довідку з пропозиціями тактики комбінованих атак, яка, за його задумом, мала дозволити діяти "в обхід" систем захисту відповідних об’єктів.

СБУ здійснює досудове розслідування

Другий напрям його діяльності стосувався персональних і тактичних даних української авіації. А саме — передача російській розвідці особових відомостей пілотів ЗСУ, бортових номерів і номенклатури озброєння літаків, а також тактики бойових вильотів. Для конспірації він підтримував зв’язок із куратором через анонімні канали електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах.

Оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність майора і затримали його під час спроби зібрати "нову порцію" відомостей. Найближчим часом агенту планують повідомити про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна; досудове розслідування здійснює СБУ в Івано‑Франківській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, що СБУ викрила замах ФСБ РФ на командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, завербувавши для цього жителя Дніпропетровської області.

Також ми повідомляли раніше про те, що у Києві Служба безпеки України та Національна поліція проводять безпекові заходи з метою перевірки антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

