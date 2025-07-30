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Главная Новости дня СБУ задержала российского агента — готовил удары по F-16

СБУ задержала российского агента — готовил удары по F-16

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 16:06
Задержание агента РФ - СБУ предотвратила удары по F-16
СБУ задержало вражеского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки в рядах Военно-воздушных сил. Подозреваемый — майор одной из авиабригад ВСУ, который собирал данные для ударов по аэродромам базирования F-16, Mirage 2000 и Су-24 и передавал их оккупантам. Ему готовят подозрение за госизмену в условиях военного положения — СБУ ведет досудебное расследование.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба СБУ.

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Агент в форме: что именно передавал врагу

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины разоблачила в рядах Сил обороны агента российской военной разведки (ГРУ). Фигурантом оказался летчик-инструктор, майор авиационной бригады, подразделение которой выполняет боевые задачи по сбиванию ракет и дронов и работает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха. По данным следствия, он одновременно выполнял несколько задач в пользу врага.

Прежде всего подозреваемый передавал информацию для подготовки ракетно-дронных атак РФ по объектам Военно-воздушных сил. Приоритетными целями противника были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24: агент собирал точные координаты размещения бортов, графики и принцип очередности их вылетов. Чтобы повысить эффективность ударов, он подготовил и передал оккупантам аналитическую справку с предложениями тактики комбинированных атак, которая, по его замыслу, должна была позволить действовать "в обход" систем защиты соответствующих объектов.

СБУ осуществляет досудебное расследование

Второе направление его деятельности касалось персональных и тактических данных украинской авиации. А именно — передача российской разведке личных сведений пилотов ВСУ, бортовых номеров и номенклатуры вооружения самолетов, а также тактики боевых вылетов. Для конспирации он поддерживал связь с куратором через анонимные каналы электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность майора и задержали его при попытке собрать "новую порцию" сведений. В ближайшее время агенту планируют сообщить о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества; досудебное расследование осуществляет СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, что СБУ разоблачила покушение ФСБ РФ на командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, завербовав для этого жителя Днепропетровской области.

Также мы сообщали ранее о том, что в Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности с целью проверки антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

СБУ ВСУ армия F-16
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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