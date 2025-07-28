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Головна Новини дня Агент білоруського КДБ шпигував на прикордонні — деталі від СБУ

Агент білоруського КДБ шпигував на прикордонні — деталі від СБУ

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Дата публікації: 28 липня 2025 11:22
СБУ затримала агента білоруського КДБ на Волині — які були завдання фігуранта
Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали агента білоруського Комітету державної безпеки. Він шпигував на північному прикордонні.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 28 липня.

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Агент білоруського КДБ стежив на прикордонні України

Контррозвідка СБУ зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України.

"За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах", — йдеться у повідомленні.

Розраховуючи на фінансову винагороду від білоруських спецслужб, агент погодився співпрацювати з ними. Йому доручили, зокрема, збір інформації про розташування блокпостів і фортифікаційних споруд Сил оборони поблизу північного кордону України.

Крім того, фігурант намагався виявити військові ешелони. Відомо, аби зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди України та позначав їх геолокації на Google-картах.

СБУ завчасно викрила агента, задокументували злочини та затримали за місцем проживання.

"При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ", — йдеться у повідомленні.

Агент шпигував за українськими воїнами
Листування фігуранта. Фото: СБУ

У межах спецоперації вдалося посилити безпеку місць дислокації українських військових і захистити логістичні шляхи їхнього забезпечення.

Підозра фігуранту

Слідчі СБУ оголосили агенту підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала продавця дитячих візочків, який працював на Росію. Він коригував атаки на Харків.

Раніше у СБУ повідомили, що двоє мешканців Миколаєва намагалися здійснити теракт біля місцевого ТЦК.

СБУ Білорусь війна КДБ ЗСУ Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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