СБУ задержала агента белорусского КГБ на Волыни — какие были задачи фигуранта

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента белорусского Комитета государственной безопасности. Он шпионил на северном пограничье.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 28 июля.

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Контрразведка СБУ сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные об обороне северной границы Украины.

"По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками. Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал "легкие заработки" на Телеграмм-каналах", — говорится в сообщении.

Рассчитывая на финансовое вознаграждение от белорусских спецслужб, агент согласился сотрудничать с ними. Ему поручили, в частности, сбор информации о расположении блокпостов и фортификационных сооружений Сил обороны вблизи северной границы Украины.

Кроме того, фигурант пытался обнаружить военные эшелоны. Известно, чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Украины и обозначал их геолокации на Google-картах.

СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировали преступления и задержали по месту жительства.

"При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ", — говорится в сообщении.

Переписка фигуранта. Фото: СБУ

В рамках спецоперации удалось усилить безопасность мест дислокации украинских военных и защитить логистические пути их обеспечения.

Подозрение фигуранту

Следователи СБУ объявили агенту подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала продавца детских колясок, который работал на Россию. Он корректировал атаки на Харьков.

Ранее в СБУ сообщили, что двое жителей Николаева пытались совершить теракт возле местного ТЦК.