Довічний вирок медсестрі з Херсона за шпигунство для ФСБ

Медсестра-агентка. Фото: Bizmag

Суд виніс вирок медичній працівниці з Херсона, яка передавала окупантам персональні дані поранених українських воїнів. Жінку засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. СБУ встановлено, що вона діяла під кураторством ФСБ і збирала розвіддані під час медичних процедур.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі пресслужба СБУ.

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Медсестра шпигувала за пораненими бійцями

Служба безпеки України зібрала докази, які стали основою для винесення найвищого покарання — довічного ув’язнення — 40-річній жінці з Херсона. Вона працювала медсестрою та цілеспрямовано збирала інформацію про українських військових, які проходили лікування. Серед даних, які вона передавала своєму куратору з ФСБ, були персональні відомості, місця служби та дані про військові частини.

Як з’ясувало слідство, фігурантка потрапила в поле зору російських спецслужб після публікацій антиукраїнських коментарів у проросійських Telegram-каналах. Вона записувала дані військових під час оформлення медичних карток, а також намагалася у розмовах дізнатися інформацію про розташування об’єктів Сил оборони на Херсонському напрямку. Після передачі даних своєму куратору агентка видаляла листування, щоб уникнути викриття.

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СБУ: довічне за державну зраду в умовах війни

Під час обшуку у зловмисниці вилучили телефон, яким вона користувалась для зв’язку з представником ФСБ. Зібрані СБУ матеріали стали основою вироку суду — довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Жінку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У Службі безпеки нагадали, що це вже третій випадок довічного ув’язнення для агенток ФСБ — раніше аналогічні вироки отримали жінки, які діяли в Кіровоградській і Черкаській областях.

Нагадаємо, що чисельність працівників Служби безпеки України значно збільшиться — відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також інформували, що співробітники СБУ затримали агента білоруського КДБ. Він шпигував на північному прикордонні, щоб отримати агентурні дані про оборону.