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Головна Новини дня Медсестра з Херсона отримала довічне — шпигувала для ФСБ

Медсестра з Херсона отримала довічне — шпигувала для ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:05
Довічний вирок медсестрі з Херсона за шпигунство для ФСБ
Медсестра-агентка. Фото: Bizmag

Суд виніс вирок медичній працівниці з Херсона, яка передавала окупантам персональні дані поранених українських воїнів. Жінку засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. СБУ встановлено, що вона діяла під кураторством ФСБ і збирала розвіддані під час медичних процедур.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі пресслужба СБУ.

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Медсестра шпигувала за пораненими бійцями

Служба безпеки України зібрала докази, які стали основою для винесення найвищого покарання — довічного ув’язнення — 40-річній жінці з Херсона. Вона працювала медсестрою та цілеспрямовано збирала інформацію про українських військових, які проходили лікування. Серед даних, які вона передавала своєму куратору з ФСБ, були персональні відомості, місця служби та дані про військові частини.

Як з’ясувало слідство, фігурантка потрапила в поле зору російських спецслужб після публікацій антиукраїнських коментарів у проросійських Telegram-каналах. Вона записувала дані військових під час оформлення медичних карток, а також намагалася у розмовах дізнатися інформацію про розташування об’єктів Сил оборони на Херсонському напрямку. Після передачі даних своєму куратору агентка видаляла листування, щоб уникнути викриття.

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СБУ: довічне за державну зраду в умовах війни

Під час обшуку у зловмисниці вилучили телефон, яким вона користувалась для зв’язку з представником ФСБ. Зібрані СБУ матеріали стали основою вироку суду — довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Жінку визнано винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У Службі безпеки нагадали, що це вже третій випадок довічного ув’язнення для агенток ФСБ — раніше аналогічні вироки отримали жінки, які діяли в Кіровоградській і Черкаській областях.

Нагадаємо, що чисельність працівників Служби безпеки України значно збільшиться — відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також інформували, що співробітники СБУ затримали агента білоруського КДБ. Він шпигував на північному прикордонні, щоб отримати агентурні дані про оборону.

СБУ суд ЗСУ ФСБ медсестри
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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