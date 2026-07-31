Суд оштрафовал медсестру за содействие принятию решения ВЛК в обмен на взятку

Призывники в ТЦК, военно-медицинская комиссия. Фото: УНИАН, Житомирский ОТЦК

В Прилуках Черниговской области проходил суд над медсестрой одной из больниц, которая предложила мужчине за взятку повлиять на решение о его годности к военной службе. За содеянное суд назначил ей штраф.



Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Чернигов".

Детали дела

Согласно материалам дела, 22 января 2026 года медицинская сестра травматологического кабинета поликлинического отделения Прилукской центральной городской больницы предложила военнообязанному помощь в определении степени его годности к военной службе во время прохождения ВЛК. Их разговор состоялся в помещении медучреждения, и женщина, зная о неврологическом заболевании мужчины, пообещала за вознаграждение повлиять на решение председателя ВЛК.

Впоследствии медсестра организовала встречу военнообязанного с руководителем военно-врачебной комиссии. Во время беседы врач ознакомилась с медицинскими документами мужчины и сообщила, что ему могут определить годность к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских частях, логистических и связных подразделениях, оперативном обеспечении и охране. Для этого мужчине необходимо было получить направление на прохождение ВЛК в территориальном центре комплектования.

Уже 18 марта медсестра сообщила мужчине о необходимости передать 1 500 гривен за оказание влияния на решение председателя комиссии. Затем, 19 марта, находясь в лифте больницы, она получила от гражданина оговоренную сумму, но гражданин действовал под контролем правоохранителей.

После этого женщина вместе с мужчиной зашла в кабинет председателя ВЛК и положила ей в карман медицинского халата 500 гривен в качестве части полученных средств. Кроме того, она попросила принять решение в пользу военнообязанного, на что председатель комиссии согласилась.

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В ходе судебного разбирательства обвиняемая сначала признала вину лишь частично. Она отрицала, что в январе встречалась с мужчиной в больнице и предлагала за деньги повлиять на решение ВЛК. Однако после изучения доказательств изменила свою позицию и полностью признала вину.

Кроме того, женщина сообщила суду, что искренне раскаивается в содеянном, осознала незаконность своих действий, а также пообещала больше не совершать подобных правонарушений и попросила не назначать ей сурового наказания.

Решение суда

Суд признал медицинскую сестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК — злоупотребление влиянием. По итогам рассмотрения дела ей назначили наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

В судебном решении также указано, что приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

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