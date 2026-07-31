Суд оштрафував медсестру за сприяння рішенню ВЛК за хабар

Призовники в ТЦК, військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН, Житомирський ОТЦК

У Прилуках Чернігівської області відбувався суд над медсестрою однієї з лікарень, яка запропонувала чоловіку за хабар вплинути на рішення щодо його придатності до військової служби. За скоєне суд призначив їй певний штраф.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Чернігів".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 22 січня 2026 року медична сестра травматологічного кабінету поліклінічного відділення Прилуцької центральної міської лікарні запропонувала військовозобов'язаному допомогу у визначенні ступеня його придатності до військової служби під час проходження ВЛК. Їх розмова відбулася у приміщенні медзакладу, а жінка, знаючи про неврологічне захворювання чоловіка, пообіцяла за винагороду вплинути на рішення голови ВЛК.

Надалі медсестра організувала зустріч військовозобов'язаного з очільницею військово-лікарської комісії. Під час спілкування лікарка переглянула медичні документи чоловіка та повідомила, що йому можуть визначити придатність до служби у підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних частинах, логістичних і зв'язкових підрозділах, оперативному забезпеченні та охороні. Для цього чоловік мав отримати направлення на проходження ВЛК у територіальному центрі комплектування.

Вже 18 березня медсестра повідомила чоловіку про необхідність передати 1 500 гривень за вплив на рішення голови комісії. Далі, 19 березня, перебуваючи у ліфті лікарні, вона отримала від громадянина обумовлену суму, але громадянин діяв під контролем правоохоронців.

Після цього жінка разом із чоловіком зайшла до кабінету голови ВЛК та поклала їй до кишені медичного халата 500 гривень в якості частини отриманих коштів. Окрім того, вона попросила ухвалити рішення на користь військовозобов'язаного, на що голова комісії погодилася.

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Під час судового розгляду обвинувачена спочатку визнала провину лише частково. Вона заперечувала, що у січні зустрічалася з чоловіком у лікарні та пропонувала за гроші вплинути на рішення ВЛК. Однак після дослідження доказів змінила свою позицію і повністю визнала вину.

Крім того, жінка повідомила суду, що щиро розкаюється у скоєному, усвідомила незаконність своїх дій, а також пообіцяла більше не вчиняти такі правопорушення та попросила не призначати їй суворого покарання.

Рішення суду

Суд визнав медичну сестру винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 ККУ — зловживання впливом. За результатами розгляду справи їй призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 34 тисячі гривень.

У судовому рішенні також додали, що вирок може бути оскаржений встановленому законом порядку.

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