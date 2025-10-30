Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Матери погибших бойцов США в Украине обратились к Конгрессу

Матери погибших бойцов США в Украине обратились к Конгрессу

Ua en ru
Дата публикации 30 октября 2025 18:02
обновлено: 19:04
Украинский Саммит Действий - матери погибших бойцов США в Украине обратились к Конгрессу
Терри Лоуренс, мать американского добровольца. Фото: кадр из видео

В Вашингтоне прошел Украинский Саммит Действий, который собрал более 700 участников из всех штатов США. В течение двух дней участники провели 452 встречи в Конгрессе и Сенате, чтобы донести важность дальнейшей поддержки Украины в войне против российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Вашингтоне состоялся Украинский Саммит Действий

Среди участников саммита была Терри Лоуренс — мать американского добровольца Лэнса Лоуренса, который погиб в июле 2023 года, воюя на стороне Украины.

Она приехала в Вашингтон вместе с еще четырьмя матерями и одним отцом — все они являются членами ордена "Золотой Звезды", который получают семьи погибших военных.

Во время встреч с конгрессменами и сенаторами они призвали продолжать поддержку Украины, добиваться возвращения украинских детей, похищенных Россией, сохранять санкции против агрессора, а также способствовать достижению справедливого мира и гарантий безопасности для украинского народа.

По словам участников, главная цель саммита — напомнить американским политикам, что борьба Украины — это борьба за демократические ценности всего свободного мира.

Напомним, что в столице США стартовал Седьмой Украинский Саммит Действия (Ukraine Action Summit) — самое масштабное событие, объединившее американских друзей и сторонников Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о содержании своего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон.

США военная помощь война в Украине добровольцы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации