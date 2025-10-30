Украинский Саммит Действий - матери погибших бойцов США в Украине обратились к Конгрессу

Терри Лоуренс, мать американского добровольца. Фото: кадр из видео

В Вашингтоне прошел Украинский Саммит Действий, который собрал более 700 участников из всех штатов США. В течение двух дней участники провели 452 встречи в Конгрессе и Сенате, чтобы донести важность дальнейшей поддержки Украины в войне против российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Вашингтоне состоялся Украинский Саммит Действий

Среди участников саммита была Терри Лоуренс — мать американского добровольца Лэнса Лоуренса, который погиб в июле 2023 года, воюя на стороне Украины.

Она приехала в Вашингтон вместе с еще четырьмя матерями и одним отцом — все они являются членами ордена "Золотой Звезды", который получают семьи погибших военных.

Во время встреч с конгрессменами и сенаторами они призвали продолжать поддержку Украины, добиваться возвращения украинских детей, похищенных Россией, сохранять санкции против агрессора, а также способствовать достижению справедливого мира и гарантий безопасности для украинского народа.

По словам участников, главная цель саммита — напомнить американским политикам, что борьба Украины — это борьба за демократические ценности всего свободного мира.

Напомним, что в столице США стартовал Седьмой Украинский Саммит Действия (Ukraine Action Summit) — самое масштабное событие, объединившее американских друзей и сторонников Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о содержании своего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон.