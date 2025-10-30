Відео
Україна
Матері загиблих бійців США в Україні звернулися до Конгресу

Матері загиблих бійців США в Україні звернулися до Конгресу

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:02
Оновлено: 18:03
Український Саміт Дій - матері загиблих бійців США в Україні звернулися до Конгресу
Террі Лоуренс, мати американського добровольця. Фото: кадр з відео

У Вашингтоні пройшов Український Саміт Дій, який зібрав понад 700 учасників з усіх штатів США. Протягом двох днів учасники провели 452 зустрічі у Конгресі та Сенаті, аби донести важливість подальшої підтримки України у війні проти російської агресії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

У Вашингтоні відбувся Український Саміт Дій

Серед учасників саміту була Террі Лоуренс — мати американського добровольця Ленса Лоуренса, який загинув у липні 2023 року, воюючи на боці України.

Вона приїхала до Вашингтона разом із ще чотирма матерями та одним батьком — усі вони є членами ордену "Золотої Зірки", який отримують родини загиблих військових.

Під час зустрічей із конгресменами та сенаторами вони закликали продовжувати підтримку України, домагатися повернення українських дітей, викрадених Росією, зберігати санкції проти агресора, а також сприяти досягненню справедливого миру та гарантій безпеки для українського народу.

За словами учасників, головна мета саміту — нагадати американським політикам, що боротьба України — це боротьба за демократичні цінності всього вільного світу.

Нагадаємо, що у столиці США стартував Сьомий Український Саміт Дії (Ukraine Action Summit) — наймасштабніша подія, що об’єднала американських друзів та прихильників України.

А Президент України Володимир Зеленський розповів про зміст своєї розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
