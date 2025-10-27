Відео
Україна
У США стартував Сьомий Український Саміт Дії — деталі

У США стартував Сьомий Український Саміт Дії — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 22:57
Оновлено: 22:57
Сьомий Український Саміт Дії у Вашингтоні — які ключові теми
Сьомий Український Саміт Дії. Фото: Tatiana Bessmertnaya

У Вашингтоні розпочався Сьомий Український Саміт Дії (Ukraine Action Summit). Йдеться про найбільше зібрання прихильників України у Сполучених Штатах Америки. 

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Сьомий Український Саміт Дії

Саміт обʼєднує ветеранів, керівників неприбуткових організацій, представників релігійних спільнот і звичайних американців, що підтримують боротьбу українського народу за свободу та справедливість.

Сьомий Український Саміт Дії
Сьомий Український Саміт Дії. Фото: Tatiana Bessmertnaya

Упродовж п’яти днів делегати з усіх штатів США долучатимуться до панельних обговорень, тренінгів та зустрічей у Капітолії, щоб виступати за подальшу підтримку України.

Сьомий Український Саміт Дії у США
Саміт у США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

"Осінній Український Саміт Дії є і форумом для навчання та розвитку спільноти, і платформою для безпосередньої адвокації. Активісти, волонтери та лідери громад з усієї країни об’єднаються, щоб навчатися у експертів, ділитися власними історіями та формувати партнерства, що триватимуть. Водночас вони донесуть ці знання до Капітолійського пагорбу, щоб голоси американців, які підтримують Україну, були почуті там, де це має найважливіше значення", — зазначила голова правління American Coalition for Ukraine.

Сьомий Український Саміт Дії у Вашингтоні
Учасники саміту. Фото: Tatiana Bessmertnaya
Сьомий Український Саміт Дії
Сьомий Український Саміт Дії у США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

Ключовими темами Сьомого Українського Саміту Дії визначили:

  • притягнення Росії до відповідальності;
  • посилення санкційного тиску;
  • повернення незаконно вивезених українських дітей;
  • забезпечення безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, про що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Також нещодавно лідер США вкотре закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
