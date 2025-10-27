Сьомий Український Саміт Дії у Вашингтоні — які ключові теми

У США стартував Сьомий Український Саміт Дії — деталі
У Вашингтоні розпочався Сьомий Український Саміт Дії (Ukraine Action Summit). Йдеться про найбільше зібрання прихильників України у Сполучених Штатах Америки.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Сьомий Український Саміт Дії
Саміт обʼєднує ветеранів, керівників неприбуткових організацій, представників релігійних спільнот і звичайних американців, що підтримують боротьбу українського народу за свободу та справедливість.
Упродовж п’яти днів делегати з усіх штатів США долучатимуться до панельних обговорень, тренінгів та зустрічей у Капітолії, щоб виступати за подальшу підтримку України.
"Осінній Український Саміт Дії є і форумом для навчання та розвитку спільноти, і платформою для безпосередньої адвокації. Активісти, волонтери та лідери громад з усієї країни об’єднаються, щоб навчатися у експертів, ділитися власними історіями та формувати партнерства, що триватимуть. Водночас вони донесуть ці знання до Капітолійського пагорбу, щоб голоси американців, які підтримують Україну, були почуті там, де це має найважливіше значення", — зазначила голова правління American Coalition for Ukraine.
Ключовими темами Сьомого Українського Саміту Дії визначили:
- притягнення Росії до відповідальності;
- посилення санкційного тиску;
- повернення незаконно вивезених українських дітей;
- забезпечення безпекових гарантій для України.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, про що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Також нещодавно лідер США вкотре закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.
